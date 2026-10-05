فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ غلامرضا الله‌قلی شامگاه دوشنبه در مراسم یادواره شهدا با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان اظهار کرد: برگزاری این آیین‌ها تنها بزرگداشت مقام شهدا نیست، بلکه بیانگر وفاداری مردم به آرمان‌هایی است که شهیدان برای تحقق و حفظ آن جان خود را فدا کردند.

وی افزود: حضور مردم در مجالس شهدا، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد ملت ایران همچنان پای انقلاب اسلامی ایستاده و برای دفاع از ارزش‌های دینی و ملی خود آمادگی دارد.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر شهیدان تصریح کرد: خون شهدا موجب شده است نسل‌های مؤمن و انقلابی با احساس مسئولیت بیشتری در صحنه حضور داشته باشند و اجازه ندهند پرچم عزت و سربلندی این نهضت بر زمین بماند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین الله‌قلی ادامه داد: راه شهدا با زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت ادامه پیدا می‌کند و جامعه‌ای که این ارزش‌ها را حفظ کند، در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان از قدرت و استقامت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی روحیه ایثار و مقاومت را یکی از عوامل مهم اقتدار جبهه انقلاب دانست و گفت: زمانی که مردم، رزمندگان و مسئولان در مسیر ارزش‌های انقلاب همدل و متحد باشند، دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی کل ارتش خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ شهادت و پاسداشت یاد شهیدان، علاوه بر تقویت روحیه مقاومت در جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز رشد، پیشرفت و شکوفایی کشور در عرصه‌های مختلف باشد.