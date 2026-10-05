  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

انهدام ۷۰ باند سرقت در مازندران

انهدام ۷۰ باند سرقت در مازندران

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف ۸۵ درصد سرقت‌های ثبت‌شده در استان طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۷۰ باند سازمان‌یافته سرقت و جرایم مرتبط شناسایی و منهدم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سامع خورشاد شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد پلیس آگاهی مازندران در نیمه نخست امسال اظهار کرد: میزان کشف سرقت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به استفاده پلیس از ظرفیت‌های تخصصی و سامانه‌های هوشمند افزود: شناسایی و رصد مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک به صورت مستمر دنبال می‌شود و پلیس آگاهی علاوه بر رسیدگی به جرایم پس از وقوع، موضوع پیشگیری و کشف پیش‌دستانه جرایم را نیز در دستور کار قرار داده است.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: طی ۶ ماه نخست امسال حدود ۷۰ باند مجرمانه در استان شناسایی و متلاشی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

خورشاد با بیان اینکه بخشی از این باندها غیربومی بوده‌اند، گفت: هفت باند از مجموع باندهای شناسایی‌شده به سارقان غیربومی اختصاص داشته و سایر باندها از مجرمان بومی استان بوده‌اند که به شکل سازمان‌یافته در حوزه‌های مختلف سرقت و جرایم مرتبط فعالیت می‌کردند.

وی مقابله با مال‌خرها را یکی از محورهای مهم مبارزه با سرقت عنوان کرد و افزود: خرید و فروش اموال مسروقه به تداوم چرخه سرقت کمک می‌کند و به همین دلیل پلیس علاوه بر شناسایی و دستگیری سارقان، برخورد با مال‌خرها و صنوف متخلف را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران از شهروندان خواست هنگام خرید کالا، از معامله اجناس فاقد فاکتور یا کالاهایی که منشأ و هویت مشخصی ندارند، خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس آگاهی یا سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

خورشاد همچنین نسبت به شیوه‌های جدید کلاهبرداری در حوزه سرمایه‌گذاری هشدار داد و اظهار کرد: وعده پرداخت سودهای بالا و غیرمتعارف از شگردهای رایج کلاهبرداران است و شهروندان باید پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، اعتبار اشخاص و شرکت‌ها و همچنین صحت ادعاهای مطرح‌شده را بررسی کنند.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی جدید در منطقه آزاد مازندران تصریح کرد: ممکن است برخی افراد با سوءاستفاده از عنوان منطقه آزاد و با طرح وعده‌های غیرواقعی، اقدام به جذب سرمایه‌های مردم کنند؛ بنابراین لازم است شهروندان در این زمینه با دقت و هوشیاری بیشتری عمل کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران در پایان گفت: در ۶ ماه نخست امسال حدود ۸۵ درصد پرونده‌های کلاهبرداری تشکیل‌شده در استان نیز منجر به کشف شده است.

کد مطلب 6968935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها