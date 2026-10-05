به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه دوشنبه در نشست برنامه ریزی نمایشگاه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: نشست هماهنگی نمایشگاه با حضور تشکل‌ها و دستگاه‌های مرتبط برگزار و زمینه‌های همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف بررسی و جمع‌بندی شد.

وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان مازندران و همچنین آشنایی بهره‌برداران با دستاوردها و فناوری‌های نوین این حوزه‌ها فراهم می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، تشکل‌ها و فعالان حوزه فناوری را از اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد و گفت: معرفی توانمندی‌های استان و فراهم کردن زمینه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی از دیگر اهداف این رویداد است.

نگهدار با تأکید بر اهمیت مشارکت تشکل‌ها و تولیدکنندگان در این نمایشگاه، ابراز امیدواری کرد برگزاری آن به توسعه همکاری‌های تخصصی، تقویت زنجیره تولید و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان منجر شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، تشکل‌ها و فعالان فناوری، زمینه افزایش بهره‌وری، اشتغال‌آفرینی، کاهش وابستگی و رونق تولید داخلی را فراهم کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: تقویت زنجیره‌های تولید در حوزه دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان، نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی دارد.

نمایشگاه تخصصی دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان مازندران از یکم تا چهارم دی‌ماه در قائم‌شهر برگزار می‌شود.