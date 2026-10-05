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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

نمایشگاه دام و طیور مازندران در قائم‌شهر برگزار می‌شود

نمایشگاه دام و طیور مازندران در قائم‌شهر برگزار می‌شود

قائم‌شهر- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برگزاری نمایشگاه تخصصی دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان استان از یکم تا چهارم دی‌ماه در قائم‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه دوشنبه در نشست برنامه ریزی نمایشگاه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: نشست هماهنگی نمایشگاه با حضور تشکل‌ها و دستگاه‌های مرتبط برگزار و زمینه‌های همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف بررسی و جمع‌بندی شد.

وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان مازندران و همچنین آشنایی بهره‌برداران با دستاوردها و فناوری‌های نوین این حوزه‌ها فراهم می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، تشکل‌ها و فعالان حوزه فناوری را از اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد و گفت: معرفی توانمندی‌های استان و فراهم کردن زمینه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی از دیگر اهداف این رویداد است.

نگهدار با تأکید بر اهمیت مشارکت تشکل‌ها و تولیدکنندگان در این نمایشگاه، ابراز امیدواری کرد برگزاری آن به توسعه همکاری‌های تخصصی، تقویت زنجیره تولید و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان منجر شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، تشکل‌ها و فعالان فناوری، زمینه افزایش بهره‌وری، اشتغال‌آفرینی، کاهش وابستگی و رونق تولید داخلی را فراهم کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: تقویت زنجیره‌های تولید در حوزه دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان، نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی دارد.

نمایشگاه تخصصی دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان مازندران از یکم تا چهارم دی‌ماه در قائم‌شهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6968971

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