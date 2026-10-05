فکت چک؛ اخباری که ۱۳ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-مجازی شدن مدارس از ۱۵ آبان. منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش

-پیشروی عناصر مزدور عربستان در «تعز» و سیطره آنها بر فرودگاه «ذوباب». منبع تکذیبیه: انصاراللّه

-افزایش ۲۰ هزارنفری نیرو در شهرداری تهران. منبع تکذیبیه: شهرداری تهران

-اعطای وام ۱۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تأمین اجتماعی. منبع تکذیبیه: کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی

-برگزارنشدن جلسات هیئت رئیسه مجلس در ماه‌های اخیر. منبع تکذیبیه:سخنگوی هیئت رئیسه مجلس

-ادعاهای رضا پهلوی درباره علیرضا سپاهی از متهمان و قاتلان مردم اصفهان در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴. منبع تکذیبیه: خبرگزاری میزان