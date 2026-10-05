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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

سقوط کارگر از ارتفاع در سد دشت پلنگ

سقوط کارگر از ارتفاع در سد دشت پلنگ

بوشهر - سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی گفت: سقوط یک کارگر از ارتفاع در سد دشت پلنگ یک مصدوم برجا گذاشت که پس از اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل شد.

علیرضا پاک‌نژاد دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۳۵ دوشنبه، گزارشی حضوری مبنی بر سقوط یک کارگر از ارتفاع در محل سد دشت پلنگ به جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دهوک به محل حادثه اعزام شد و عملیات امدادرسانی به مصدوم را آغاز کرد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی بیان کرد: این حادثه یک مصدوم داشت که پس از حضور نجاتگران در محل، اقدامات اولیه درمانی برای وی انجام شد.

پاک‌نژاد ادامه داد: پس از انجام اقدامات امدادی و درمانی اولیه، مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر انتقال داده شد و در مسیر، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.

کد مطلب 6969131

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