سقوط کارگر از ارتفاع در سد دشت پلنگ

علیرضا پاک‌نژاد دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۳۵ دوشنبه، گزارشی حضوری مبنی بر سقوط یک کارگر از ارتفاع در محل سد دشت پلنگ به جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دهوک به محل حادثه اعزام شد و عملیات امدادرسانی به مصدوم را آغاز کرد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی بیان کرد: این حادثه یک مصدوم داشت که پس از حضور نجاتگران در محل، اقدامات اولیه درمانی برای وی انجام شد.

پاک‌نژاد ادامه داد: پس از انجام اقدامات امدادی و درمانی اولیه، مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر انتقال داده شد و در مسیر، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.