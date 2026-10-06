به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا اخباری، با اشاره به عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی، گفت: قندخون، فشارخون، مصرف سیگار، چربی خون و سابقه خانوادگی از مهم‌ترین عوامل خطری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت کنترل فشارخون، افزود: شیوع فشارخون در جامعه قابل توجه است به همین دلیل آموزش نحوه اندازه‌گیری و تشخیص فشارخون، پیگیری درمان و پیشگیری از عوارض آن یکی از موضوعات مهم آموزش سلامت قلب در جامعه است.

اخباری با بیان اینکه الگوی بروز بیماری‌های قلبی در سال‌های اخیر تغییر کرده است، اظهار کرد: بیماری‌های قلبی و عروقی دیگر تنها موضوع دوران سالمندی نیست و امروزه موارد ابتلا در سنین میانسالی و حتی جوان‌تر نیز مشاهده می‌شود.

وی عنوان کرد: تغییر شیوه زندگی، ماشینی شدن زندگی روزمره، کاهش تحرک، فاصله گرفتن از فعالیت‌های بدنی و کمتر شدن ارتباط با محیط‌های طبیعی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.

این متخصص قلب و عروق تأکید کرد: اصلاح این عوامل، به‌ ویژه در افرادی که یک یا چند عامل خطر مانند فشارخون، دیابت یا مصرف سیگار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت سابقه خانوادگی در ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی، گفت: افرادی که در خانواده خود سابقه بیماری قلبی در سنین پایین، به‌ویژه حدود ۴۰ تا ۵۰ سالگی دارند، باید توجه بیشتری به وضعیت سلامت خود داشته باشند.

اخباری تأکید کرد: افرادی که دارای عوامل خطری مانند فشارخون بالا، دیابت، مصرف سیگار یا سابقه خانوادگی بیماری قلبی هستند، بهتر است برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت سلامت خود با پزشک مشورت کنند و در صورت نیاز، آزمایش‌های لازم و بررسی‌های قلبی برای آنها انجام شود.

وی تصریح کرد: هدف از این بررسی‌ها، شناسایی زودهنگام عوامل خطر و بیماری و فراهم کردن فرصت مناسب برای پیشگیری از عوارض و ناتوانی‌های ناشی از بیماری‌های قلبی است.

این متخصص قلب و عروق با اشاره به نقش تغذیه در سلامت قلب گفت: رژیم غذایی می‌تواند بر عواملی مانند فشارخون و وزن اثر بگذارد و به همین دلیل توجه به نوع و میزان مواد غذایی مصرفی اهمیت زیادی دارد.

وی گفت: کاهش مصرف نمک، پرهیز از غذاهای پرچرب و شور و کنترل مصرف مواد غذایی پرانرژی و شیرین از جمله توصیه‌هایی است که باید در سبک زندگی مورد توجه قرار گیرد.

اخباری ادامه داد: در کنار تغذیه مناسب، کم‌تحرکی نیز یکی از مشکلات مهم جوامع امروزی است و افزایش فعالیت بدنی می‌تواند در حفظ سلامت قلب و کنترل بسیاری از عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت بدنی منظم گفت: برای بهره‌مندی از مزایای فعالیت بدنی لازم نیست فرد ورزشکار حرفه‌ای باشد.

اخباری افزود: توصیه عمومی این است که افراد در طول هفته دست‌کم ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط داشته باشند؛ برای مثال می‌توان این میزان را در پنج روز هفته و هر روز حدود ۳۰ دقیقه انجام داد.

این متخصص قلب و عروق توضیح داد: منظور از شدت متوسط، فعالیتی است که ضربان قلب را افزایش دهد، اما فشار بیش از حد به فرد وارد نکند؛ همچنین نوع و میزان فعالیت بدنی باید با توجه به شرایط جسمی، سن، بیماری‌های زمینه‌ای و وضعیت سلامت هر فرد انتخاب شود.

نقش انکارناپذیر مدیریت استرس مزمن

وی با تأکید بر نقش سلامت روان در کنار تغذیه و فعالیت بدنی گفت: اگر فرد در کنار رعایت اصول تغذیه و ورزش با استرس مزمن و مداوم مواجه باشد، نمی‌توان سلامت را تنها با اصلاح تغذیه و افزایش تحرک تعریف کرد.

اخباری افزود: استرس مزمن و تکرارشونده می‌تواند سلامت فرد را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل مدیریت آن باید در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه مورد توجه باشد.

وی توصیه کرد: افراد تا حد امکان از محیط‌های پراسترس فاصله بگیرند و زمان بیشتری را به فعالیت‌هایی که برای آنان آرامش ایجاد می‌کند اختصاص دهند؛ فعالیت بدنی، ارتباط با دوستان و خانواده، روابط اجتماعی صمیمانه و حضور در محیط‌های آرام می‌تواند در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

اخباری در پایان تأکید کرد: مراقبت از قلب مجموعه‌ای از انتخاب‌های روزانه است؛ تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم، کنترل عوامل خطر، پرهیز از سیگار و توجه به سلامت روان، همگی در مسیر داشتن قلبی سالم‌تر اهمیت دارند.