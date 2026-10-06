به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، دکتر علی علیزاده گفت: کیفیت خدمات تشخیصی به مجموعه‌ای از عوامل فنی و اجرایی وابسته است و تجهیزات آزمایشگاهی، نحوه عملکرد آنها و رعایت الزامات مرتبط با بهره‌برداری، نگهداشت و کنترل کیفیت در این زنجیره اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در آزمایشگاه‌های تخصصی، دستیابی به نتایج قابل اعتماد مستلزم عملکرد پایدار تجهیزات، استفاده صحیح از فناوری‌های تشخیصی و اجرای منظم فرآیندهای کنترل و پایش است. هرگونه اختلال در عملکرد تجهیزات یا ضعف در نگهداشت آنها می‌تواند بر فرآیند آزمایش و در نهایت بر کیفیت نتیجه تشخیصی اثر بگذارد.

علیزاده با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فنی در آزمایشگاه‌های پاتولوژی، ادامه داد: انتخاب متناسب تجهیزات، نصب و راه‌اندازی صحیح، آموزش کاربران، سرویس و نگهداشت دوره‌ای و اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات، اجزای مهم چرخه بهره‌برداری از فناوری‌های آزمایشگاهی هستند و باید به‌ صورت نظام‌مند مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: موضوع کالیبراسیون و پایش عملکرد تجهیزات نیز در حفظ دقت و قابلیت اطمینان فرآیندهای آزمایشگاهی اهمیت دارد و لازم است مراکز ارائه‌ دهنده خدمات تشخیصی، سوابق فنی و وضعیت عملکرد تجهیزات خود را به‌ صورت مستمر پایش و مدیریت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فنی موجود در کشور گفت: ظرفیت‌های تخصصی قابل توجهی در کشور شکل گرفته است و سازماندهی و تقویت این ظرفیت‌ها می‌تواند به ایجاد زیرساختی پایدار برای توسعه خدمات تخصصی و استفاده مؤثرتر از فناوری‌های پزشکی و آزمایشگاهی منجر شود.

علیزاده ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی، مدیریت تأمین و استمرار دسترسی به تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، در کنار مدیریت چرخه عمر تجهیزات و حفظ آمادگی فنی آنها، اهمیت دارد. این موضوع به‌ ویژه در حوزه‌های تخصصی که خدمات آنها به‌صورت مستمر مورد نیاز بیماران است، باید با دقت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تأمین تجهیزات پزشکی گفت: با وجود مشکلاتی که شرکت‌های فعال این حوزه، از جمله در زمینه تأمین ارز با آن مواجه هستند، همکاران اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به‌ صورت مستمر در حال پیگیری فرآیندهای تأمین و رفع موانع هستند تا نیاز مراکز درمانی و تشخیصی با کمترین وقفه پاسخ داده شود.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: مأموریت این حوزه مستقیماً با تداوم ارائه خدمات سلامت ارتباط دارد و به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره تأمین، بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات باید مبتنی بر نیاز واقعی مراکز، الزامات فنی و ملاحظات کیفیت و ایمنی انجام شود.

علیزاده همچنین با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی از مراکز تخصصی گفت: حضور در مراکز ارائه‌دهنده خدمات، امکان شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های موجود، نحوه استفاده از تجهیزات و نیازهای واقعی این مراکز را فراهم می‌کند و این اطلاعات می‌تواند در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: تداوم همکاری میان مراکز تخصصی، شرکت‌های تأمین‌کننده، تولیدکنندگان و مجموعه‌های حاکمیتی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات، استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های داخلی و تقویت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی کمک کند.