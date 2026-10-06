نمایندگی سپاهان در ناگویا باعث افتخارم بود

علی جباری درباره تجربه حضور خود در تیم وزنه‌برداری عمان در گفتگو با مهر اظهار کرد: این تجربه جدیدی بود که به‌دست آوردم و طبیعتاً زمان لازم است تا بتوانم ایده‌های خود را در این تیم پیاده کنم.

وی افزود: فدراسیون وزنه‌برداری عمان را می‌توان یک فدراسیون نوپا دانست که چند سالی از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. در میان کشورهای عربی، کیفیت وزنه‌برداری در برخی کشورها قابل قبول و خوب است و این کشورها در این رشته حرف‌هایی برای گفتن دارند، اما تیم کاملی در اختیار ندارند که بتوانند با ترکیب کامل در مسابقات شرکت کنند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری عمان بیان کرد: در آن مقطع، تیم عمان در حد سه یا چهار وزنه‌بردار با رکوردهای قابل قبول داشت و برخی از وزنه‌برداران این کشور نیز در رده نوجوانان بودند و به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده بودند. طبیعی است که برای تبدیل شدن این ورزشکاران به وزنه‌بردارانی خوب و کامل، زمان لازم است و این روند ممکن است چند سال به طول بینجامد.

سطح وزنه‌برداری در آسیا بسیار بالاست

جباری با اشاره به اینکه رسیدن وزنه‌برداری عمان به سطح آسیا نیازمند زمان است، گفت: در سطح آسیا، با توجه به حضور کشورهای قدرتمندی مانند ایران، کره‌جنوبی، چین، ژاپن، قزاقستان، ازبکستان و کره‌شمالی، نمی‌توان انتظار داشت که وزنه‌برداری عمان در ابتدای مسیر بتواند به‌صورت درخشان ظاهر شود و از همان ابتدا به مدال دست پیدا کند.

وی یادآور شد: سطح رقابت‌های وزنه‌برداری در آسیا بسیار بالاست. تاکنون رکوردهای متعددی در مسابقات آسیایی، بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جهانی شکسته شده است و بهترین وزنه‌برداران جهان در آسیا حضور دارند.

نماینده باشگاه سپاهان در بازی‌های آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: شاید بتوان گفت تنها سه یا چهار وزنه‌بردار در سطح جهان حضور دارند که خارج از آسیا قرار دارند؛ به‌عنوان نمونه، یکی دو نفر از آنها از اروپا، یک نفر از قاره آمریکا و یک نفر نیز از آفریقا هستند و بیشتر وزنه‌برداران مطرح جهان، به‌ویژه در شرق آسیا، در سطح آسیا قرار دارند.

به نماینده سپاهان بودن در بازی‌های آسیایی مفتخرم

جباری درباره حضور خود به‌عنوان نماینده باشگاه سپاهان در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: باعث افتخار من بود که نماینده باشگاه سپاهان در بازی‌های آسیایی ناگویا باشم و در این زمینه باید از باشگاه بزرگ سپاهان تقدیر و تشکر کرد که توانسته است این تعداد ملی‌پوش و مربی تیم ملی را معرفی کند تا در مسابقات بازی‌های آسیایی حضور داشته باشند.

وی در پایان گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، باشگاه سپاهان در تیم‌های مختلف نیز نماینده‌های متعددی در بازی‌های آسیایی داشت و این موضوع باعث خوشحالی و افتخار من بود که عضو کوچکی از خانواده بزرگ باشگاه سپاهان باشم.