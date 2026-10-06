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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

پرداخت مطالبات مراکز درمانی در مناطق محروم

پرداخت مطالبات مراکز درمانی در مناطق محروم

مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت در شهرستان‌های میناب و لامرد در سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از مناطق محروم، به صورت کامل پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در شهرستان‌های میناب استان هرمزگان به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال و لامرد استان فارس به مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده و اعتبارات مورد نیاز جمعا به مبلغ ۲ هزار و ۵۰ میلیارد ریال نیز در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ قرار گرفته است.

پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد، به‌ ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، از اولویت‌های سازمان بیمه سلامت ایران است و تلاش می‌شود با تأمین و تخصیص اعتبارات لازم، روند ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان در این مناطق بدون وقفه ادامه یابد.

بنابر این گزارش، ۵۵ همت از مطالبات مراکز و مؤسسات سلامت در ۶ ماه نخست سال جاری و بخشی از مطالبات سال گذشته پرداخت شده است.

کد مطلب 6969244
حبیب احسنی پور

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