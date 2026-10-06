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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

امدادرسانی نیروهای هلال‌احمر به ۳۲۵ مصدوم در ۲۱۱ حادثه

امدادرسانی نیروهای هلال‌احمر به ۳۲۵ مصدوم در ۲۱۱ حادثه

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از امدادرسانی به ۳۲۵ مصدوم در جریان ۲۱۱ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی از ۱۱ تا ۱۳ مهرماه، اظهار کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در این مدت با حضور در صحنه ۲۱۱ حادثه، خدمات امدادی و نجات را به افراد نیازمند ارائه کردند.

وی افزود: در مجموع ۳۲۵ مصدوم در این حوادث تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۱۴ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۴۲ نفر نیز با دریافت خدمات لازم در محل حادثه درمان شدند.

کبادی ادامه داد: در جریان عملیات‌های انجام‌شده، ۲۵ نفر نیز در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی نجات یافتند و ۳۲ نفر از خدمات امدادرسانی نیروهای هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: همچنین ۲۵ نفر به منظور تأمین ایمنی و دسترسی به شرایط مناسب، به اماکن امن منتقل شدند و نیروهای امدادی در حوادث طبیعی، سه دستگاه خودرو را رهاسازی کردند که این عملیات‌ها در مجموع به ۹ نفر خدمات‌رسانی داشت.

وی با اشاره به حضور گسترده نیروهای عملیاتی در این مأموریت‌ها خاطرنشان کرد: در مجموع ۷۳۶ نیروی عملیاتی هلال‌احمر در قالب ۲۵۴ تیم عملیاتی، در اجرای مأموریت‌های امدادی ۷۲ ساعت گذشته مشارکت داشتند.

کد مطلب 6969254
محدثه رمضانعلی

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