عارف درگذشت مادر پورمحمدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در پیامی، درگذشت مادر گرامی و مؤمنه سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

متن پیام عارف به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سیدحمید پورمحمدی

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

درگذشت مادر گرامی و مؤمنه‌تان موجب اندوه و تأثر شد.

فقدان مادر، که مهر و دعای خیر او همواره پشتوانه و آرام‌بخش زندگی فرزندان است، مصیبتی جانکاه و اندوهی ماندگار برای خانواده و بازماندگان به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم و دیگر بستگان داغدار تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با صالحان و برای جنابعالی و عموم بازماندگان، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

امید است الطاف و عنایات پروردگار متعال، تسلی‌بخش دل‌های سوگوار و یاد و نام نیک آن مرحومه، مایه آرامش خاطر بازماندگان باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور