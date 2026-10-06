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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

جشن عاطفه‌ها در مدارس گناوه برگزار شد

جشن عاطفه‌ها در مدارس گناوه برگزار شد

گناوه- مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: جشن عاطفه ها به منظور کمک به دانش آموزان نیازمند در ۱۳۶ آموزشگاه دولتی و غیر دولتی شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باور صبح سه شنبه در آیین نمادین جشن عاطفه‌ها که در دبستان پسرانه شهید ارجمند گناوه با حضور جمعی از مسئولان و دانش آموزان و فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: مراسم جشن عاطفه در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند امروز به‌صورت نمادین در این دبستان برگزار شد و در تمامی مدارس شهرستان گناوه نیز این برنامه اجرا می شود.

مدیر آموزش‌وپرورش گناوه افزود: در راستای نظام تعلیم و تربیت، در کنار آموزش‌های علمی و آموزشی، توجه به رشد تربیتی و پرورش ویژگی‌های اخلاقی دانش‌آموزان نیز اهمیت زیادی دارد و فرهنگ مهرورزی و کمک به همنوع باید به‌صورت عملی به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

مدیر آموزش‌وپرورش گناوه با بیان اینکه دوره ابتدایی بهترین زمان برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مهرورزی است، گفت: مدیران و آموزگاران مدارس در طول سال تحصیلی نیز در برنامه‌های مختلف تربیتی، این موضوع را دنبال می‌کنند تا دانش‌آموزان با ارزش‌های انسانی و اجتماعی و کمک به همنوع بیشتر آشنا شوند.

جشن عاطفه‌ها در مدارس گناوه برگزار شد

وی ادامه داد: جشن عاطفه‌ها نیز فرصتی برای آموزش عملی فرهنگ کمک به دیگران و تقویت روحیه همدلی در میان دانش‌آموزان است و این رویکرد به یک برنامه مقطعی محدود نمی‌شود، بلکه در برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس در طول سال استمرار خواهد داشت.

مدیر آموزش‌وپرورش گناوه خاطرنشان کرد: ما در مجموعه آموزش و پرورش تلاش می‌کنیم در راستای اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان شهرستان را در ابعاد علمی، آموزشی و تربیتی فراهم کنیم.

جشن عاطفه‌ها در مدارس گناوه برگزار شد

وی با اشاره به اجرای جشن عاطفه‌ها در مدارس شهرستان گفت: این برنامه در ۱۳۶ واحد آموزشی دولتی و غیردولتی شهرستان گناوه و در مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری کمیته امداد برگزار می شود و کمک های جمع آوری شده بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه همچنین از تلاش مدیریت و کادر مدرسه شهید ارجمند تقدیر کرد و از دانش آموزان خواست تا با تلاش مضاعف در راستای آینده ای روشن برای خود و میهن اسلامی گام بردارند.

جشن عاطفه‌ها در مدارس گناوه برگزار شد

در این برنامه که با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شد برنامه های متنوعی همراه با شادی و نشاط و معنویت اجرا شد و دانش آموزان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و فرهنگی به ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب کمک‌های خود را به صندوق‌های تدارک دیده شده واریز و به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.

جشن عاطفه‌ها در مدارس گناوه برگزار شد

کد مطلب 6969399

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