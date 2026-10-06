به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باور صبح سه شنبه در آیین نمادین جشن عاطفه‌ها که در دبستان پسرانه شهید ارجمند گناوه با حضور جمعی از مسئولان و دانش آموزان و فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: مراسم جشن عاطفه در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند امروز به‌صورت نمادین در این دبستان برگزار شد و در تمامی مدارس شهرستان گناوه نیز این برنامه اجرا می شود.

مدیر آموزش‌وپرورش گناوه افزود: در راستای نظام تعلیم و تربیت، در کنار آموزش‌های علمی و آموزشی، توجه به رشد تربیتی و پرورش ویژگی‌های اخلاقی دانش‌آموزان نیز اهمیت زیادی دارد و فرهنگ مهرورزی و کمک به همنوع باید به‌صورت عملی به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

مدیر آموزش‌وپرورش گناوه با بیان اینکه دوره ابتدایی بهترین زمان برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مهرورزی است، گفت: مدیران و آموزگاران مدارس در طول سال تحصیلی نیز در برنامه‌های مختلف تربیتی، این موضوع را دنبال می‌کنند تا دانش‌آموزان با ارزش‌های انسانی و اجتماعی و کمک به همنوع بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: جشن عاطفه‌ها نیز فرصتی برای آموزش عملی فرهنگ کمک به دیگران و تقویت روحیه همدلی در میان دانش‌آموزان است و این رویکرد به یک برنامه مقطعی محدود نمی‌شود، بلکه در برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس در طول سال استمرار خواهد داشت.

مدیر آموزش‌وپرورش گناوه خاطرنشان کرد: ما در مجموعه آموزش و پرورش تلاش می‌کنیم در راستای اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان شهرستان را در ابعاد علمی، آموزشی و تربیتی فراهم کنیم.

وی با اشاره به اجرای جشن عاطفه‌ها در مدارس شهرستان گفت: این برنامه در ۱۳۶ واحد آموزشی دولتی و غیردولتی شهرستان گناوه و در مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری کمیته امداد برگزار می شود و کمک های جمع آوری شده بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه همچنین از تلاش مدیریت و کادر مدرسه شهید ارجمند تقدیر کرد و از دانش آموزان خواست تا با تلاش مضاعف در راستای آینده ای روشن برای خود و میهن اسلامی گام بردارند.

در این برنامه که با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شد برنامه های متنوعی همراه با شادی و نشاط و معنویت اجرا شد و دانش آموزان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و فرهنگی به ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب کمک‌های خود را به صندوق‌های تدارک دیده شده واریز و به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.