بررسی شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ با آغاز فصل سرد سال، بیماری‌های تنفسی بار دیگر به یکی از دغدغه‌های مهم حوزه سلامت تبدیل شده‌اند؛ بیماری‌هایی که هر سال با تغییر شرایط آب‌وهوایی و افزایش حضور مردم در فضاهای بسته، زمینه بیشتری برای شیوع پیدا می‌کنند. در این میان، کرونا و آنفلوانزا همچنان از مهم‌ترین بیماری‌های تنفسی مورد توجه نظام سلامت هستند.

چهارمحال و بختیاری نیز از این شرایط مستثنی نیست و همزمان با افزایش موارد بیماری‌های تنفسی، نظام بهداشت و درمان استان روند بیماری‌ها و نتایج نمونه‌گیری‌ها را به‌صورت مستمر رصد می‌کند. بررسی‌های انجام‌شده در استان نشان می‌دهد الگوی شیوع بیماری‌های تنفسی نسبت به سال گذشته تغییر کرده است.

بر اساس اعلام رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری، در سال گذشته ابتدا کرونا و پس از آن آنفلوانزا بخش قابل توجهی از موارد بیماری‌های تنفسی را به خود اختصاص داده بودند، اما امسال شرایط متفاوت شده و در حال حاضر کرونا در نمونه‌های بررسی‌شده سهم بیشتری دارد.

در کنار کرونا، آنفلوانزای نوع B نیز در استان مشاهده شده است. با این حال، مسئولان حوزه سلامت تأکید دارند که وضعیت فعلی بیماری‌های تنفسی در استان در شرایط بحرانی قرار ندارد و آمار موجود همچنان پایین‌تر از سطح هشدار و بحران ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر، موضوع واکسیناسیون، بازگشایی و فعالیت مدارس و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله مسائلی است که در مدیریت بیماری‌های تنفسی اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئولان بهداشت استان نیز با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف، تلاش دارند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از افزایش موارد ابتلا و تعطیلی‌های گسترده مدارس جلوگیری کنند.

وضعیت بیماری‌های تنفسی نگران‌کننده نیست

مهربان صادقی رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در سال جاری روند بیماری‌های تنفسی در استان نسبت به سال گذشته تغییر کرده و در حال حاضر کرونا نسبت به سایر بیماری‌های تنفسی شیوع بیشتری دارد.

وی با اشاره به وضعیت بیماری‌های تنفسی در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: سال گذشته در ابتدا موارد کرونا بیشتر مورد توجه بود و پس از آن، آنفلوانزا به بیماری غالب تبدیل شد و تا پایان سال مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.

صادقی افزود: امسال روند بیماری‌های تنفسی متفاوت است و بر اساس نمونه‌گیری‌ها و آزمایش‌های انجام‌شده، در حال حاضر کرونا بیماری غالب در استان است.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در کنار کرونا، آنفلوانزای نوع B نیز در استان مشاهده شده و تاکنون این نوع آنفلوانزا، گونه غالب بیماری آنفلوانزا بوده است.

صادقی با اشاره به وضعیت واکسیناسیون نیز گفت: پیگیری‌های لازم در زمینه تأمین واکسن در حال انجام است، اما تاکنون واکسن از سطح وزارتخانه برای استان ارسال نشده است که امیدواریم با تأمین واکسن، امکان پوشش مناسب واکسیناسیون برای گروه‌های هدف فراهم شود.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بیماری‌های تنفسی در استان نگران‌کننده نیست، تصریح کرد: در حال حاضر میزان موارد ابتلا پایین‌تر از حد بحرانی قرار دارد و جای نگرانی وجود ندارد.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در هفته گذشته حدود ۶ درصد از نمونه‌های مورد بررسی از نظر کرونا مثبت بوده است و آمار دقیق هفته جاری پس از تکمیل بررسی‌های مربوط به این هفته اعلام خواهد شد.

صادقی همچنین از هماهنگی با آموزش و پرورش برای مدیریت بیماری‌های تنفسی در مدارس خبر داد و گفت: جلسات متعددی با آموزش و پرورش برگزار شده و به‌زودی جلسه دیگری با هدف اجرای اقدامات مشترک در زمینه آموزش و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در زمینه بازگشایی مدارس نیز حساسیت لازم وجود دارد و تلاش می‌کنیم با اجرای اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاه‌های مرتبط، میزان ابتلا به بیماری‌های تنفسی در مدارس کاهش یابد و شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که شاهد تعطیلی‌های گسترده مدارس مانند سال گذشته نباشیم.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد: با اجرای اقدامات پیشگیرانه و همکاری مردم و دستگاه‌های مرتبط، سال جاری از نظر شیوع بیماری‌های تنفسی سال مطلوبی باشد.

ضرورت مراقبت در برابر بیماری‌های تنفسی

سیمین منصوری پزشک بیماری‌های عفونی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر الگوی بیماری‌های تنفسی در فصل سرد سال، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت بیماری‌های تنفسی، رصد مستمر وضعیت جامعه است. افزایش موارد ابتلا لزوماً به معنای ورود بیماری به مرحله بحرانی نیست، اما می‌تواند هشداری برای افزایش مراقبت‌های فردی و اجتماعی باشد.

وی تصریح کرد: کرونا و آنفلوانزا هر دو می‌توانند علائم مشابهی ایجاد کنند و به همین دلیل تشخیص دقیق بیماری اهمیت زیادی دارد. افرادی که علائم تنفسی دارند، به‌ویژه در روزهای نخست بیماری، باید از حضور غیرضروری در محیط‌های شلوغ خودداری کنند و در صورت تشدید علائم برای دریافت خدمات پزشکی اقدام کنند.



منصوری بیان داشت: تهویه مناسب فضاهای بسته، رعایت بهداشت دست، استفاده از ماسک در شرایط لازم و خودداری از حضور افراد بیمار در محیط‌های پرتجمع از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش انتقال بیماری کمک کند. مدارس، ادارات، مراکز درمانی و وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله محیط‌هایی هستند که توجه به این موضوع در آنها اهمیت بیشتری دارد.

وی تأکید کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پیشگیری، هزینه و فشار کمتری نسبت به مدیریت موج گسترده بیماری دارد. بنابراین حتی در شرایطی که آمارها در سطح بحرانی قرار ندارند، استمرار مراقبت‌ها و آموزش مردم می‌تواند نقش مؤثری در کنترل بیماری‌های تنفسی داشته باشد.

مجتبی محبی کارشناس بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مدیریت بیماری‌های تنفسی در مدارس، اظهار کرد: تجمع دانش‌آموزان در فضای آموزشی باعث می‌شود بیماری‌های تنفسی در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی، امکان انتقال بیشتری داشته باشند. به همین دلیل آموزش دانش‌آموزان، والدین و کارکنان مدارس باید بخشی از برنامه پیشگیری باشد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، توجه به علائم بیماری در دانش‌آموزان است. دانش‌آموزی که دچار تب، سرفه، گلودرد یا علائم قابل توجه تنفسی است، بهتر است تا زمان بهبود در محیط مدرسه حضور پیدا نکند تا احتمال انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان و کارکنان کاهش پیدا کند.

محبی عنوان کرد: تهویه کلاس‌ها، رعایت فاصله مناسب در شرایط افزایش بیماری و توجه به بهداشت فردی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کنترل بیماری در مدارس کمک کند. همکاری میان آموزش و پرورش، خانواده‌ها و شبکه بهداشت نیز برای اجرای مؤثر این برنامه‌ها ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه هدف از اقدامات پیشگیرانه، ایجاد اختلال در روند آموزش نیست، تصریح کرد: اگر بیماری‌های تنفسی از ابتدا به‌درستی مدیریت شوند، می‌توان از گسترش آنها و در نتیجه تعطیلی‌های گسترده جلوگیری کرد. بنابراین رویکرد اصلی باید پیشگیری، آموزش و واکنش سریع به موارد بیماری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه از وضعیت فعلی بیماری‌های تنفسی در چهارمحال و بختیاری می‌توان دریافت، تغییر الگوی شیوع نسبت به سال گذشته است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام مسئولان بهداشت استان، در شرایط فعلی کرونا در نمونه‌های بررسی‌شده سهم بیشتری دارد و آنفلوانزای نوع B نیز در گردش است.



با وجود افزایش توجه به بیماری‌های تنفسی، مسئولان تأکید دارند که شرایط فعلی استان بحرانی و نگران‌کننده نیست. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بی‌توجهی به علائم بیماری، حضور افراد بیمار در محیط‌های پرتجمع و رعایت نکردن اصول ساده بهداشتی می‌تواند زمینه گسترش بیماری را فراهم کند.



اکنون مهم‌ترین راهبرد، تداوم پایش بیماری، تأمین واکسن مورد نیاز، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ارتقای آگاهی عمومی است. اگر این اقدامات همزمان دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که چهارمحال و بختیاری فصل سرد سال را با کمترین میزان شیوع بیماری‌های تنفسی پشت سر بگذارد و از تکرار تعطیلی‌های گسترده مدارس جلوگیری شود.