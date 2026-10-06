بانک مسکن امسال ۱۱۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات خرید ملک پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، آمار حاکی از آن است که در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، این بانک تسهیلات مورد نیاز برای خانه‌دار شدن ۱۶ هزار و ۵۴۴ خانوار را پرداخت کرده است.

پرداخت ۷۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات جعاله در ۶ ماه

از آغاز سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه، ۲۵هزار و ۸۴۷ فقره تسهیلات تعمیر واحد مسکونی به ارزش حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال توسط بانک مسکن به مالکان پرداخت شده است. این میزان نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر مبلغ، ۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سقف تسهیلات خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسه

بر اساس مصوبه جدید سال ۱۴۰۵، سقف تسهیلات خرید مسکن انفرادی در شهر تهران به ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸ میلیارد ریال (۸۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق شهری کشور به ۶ میلیارد ریال (۶۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.

همچنین در جهت توان‌افزایی اعضای خانوار برای خرید مشارکتی ملک، سقف تسهیلات خرید مسکن بستگان (شامل زوجین، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر، دو خواهر یا دو برادر) در شهر تهران به ۲۰ میلیارد ریال (۲ میلیارد تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۶ میلیارد ریال (۱.۶ میلیارد تومان) و در سایر مناطق به ۱۲ میلیارد ریال (۱.۲ میلیارد تومان) رسید.

سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن در سراسر کشور نیز به ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.

در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی متقاضیان (بدون شرط خانه‌اولی بودن)، به‌ازای هر فرزندِ زیر ۲۰ سال سن (تا سقف ۴ فرزند)، مشمول ۲۵ درصد افزایش سقف تسهیلات در بخش‌های خرید مسکن (در قالب تسهیلات انفرادی و زوجین) و جعاله تعمیر خواهند بود؛ مشروط به اینکه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و فرزند، بالای ۲.۵ نباشد.