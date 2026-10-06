سمند با ۱۶۱ میلیون تومان جریمه در آزادراه قم ـ تهران توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله شاکری از توقیف یک دستگاه سواری سمند در آزادراه قم ـ تهران خبر داد.
رئیس پلیس راه استان قم در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس راه آزادراه قم ـ تهران در چارچوب طرحهای کنترل و برخورد با تخلفات رانندگی، خودروهای عبوری را بررسی میکردند که یک دستگاه سمند را متوقف کردند.
وی افزود: پس از بررسی سوابق خودرو مشخص شد این سمند یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال جریمه و خلافی معوقه دارد.
شاکری بیان کرد: با توجه به میزان جرائم ثبتشده، خودرو برابر مقررات توقیف شد تا مراحل قانونی مربوط به آن انجام شود.
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