سمند با ۱۶۱ میلیون تومان جریمه در آزادراه قم ـ تهران توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله شاکری از توقیف یک دستگاه سواری سمند در آزادراه قم ـ تهران خبر داد.

رئیس پلیس راه استان قم در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس راه آزادراه قم ـ تهران در چارچوب طرح‌های کنترل و برخورد با تخلفات رانندگی، خودروهای عبوری را بررسی می‌کردند که یک دستگاه سمند را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی سوابق خودرو مشخص شد این سمند یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال جریمه و خلافی معوقه دارد.

شاکری بیان کرد: با توجه به میزان جرائم ثبت‌شده، خودرو برابر مقررات توقیف شد تا مراحل قانونی مربوط به آن انجام شود.