چطور چند انگشتر طلا را اصولی ست کنیم؟؛ آموزش رینگ استکینگ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای ست کردن چند انگشتر طلا، از یک مدل اصلی و یک یا دو حلقه ساده شروع کنید؛ ترکیبی که ظاهر هماهنگی داشته باشد و هنگام نوشتن، تایپ‌کردن یا گرفتن وسایل مزاحم نباشد.

در استایل رینگ استکینگ، تعداد بیشتر لزوماً نتیجه بهتری نمی‌دهد. مهم این است که هر انگشتر جای مشخصی داشته باشد و حلقه‌ها به دست یا به یکدیگر فشار نیاورند.

رینگ استکینگ؛ لایه‌بندی انگشترهای طلا در دست

رینگ استکینگ یعنی چیدن چند انگشتر روی یک انگشت. می‌توان این چیدمان را با انگشترهای دیگر روی انگشتان همان دست همراه کرد.

رینگ استکینگ در استایل روزمره

برای شروع، سراغ انگشترهایی بروید که همین حالا دارید. دو حلقه ساده را کنار هم بگذارید و بررسی کنید آیا هنگام حرکت دست همچنان راحت هستند.

لازم نیست همه انگشت‌ها پر باشند یا تمام قطعات از یک مجموعه انتخاب شوند. یک ترکیب کوچک هم می‌تواند با سلیقه و نیاز روزانه شما هماهنگ باشد.

چیدمانی متناسب با سلیقه شخصی

یک ویژگی مشترک، مثل رنگ یا فرم، انتخاب کنید و تفاوت را فقط در یک بخش به وجود بیاورید؛ مثلاً دو حلقه صاف را با یک رینگ بافت‌دار همراه کنید.

با همان انگشترها چند چیدمان بسازید و در نور مشابه عکس بگیرید. مقایسه عکس‌ها کمک می‌کند بدون خرید تازه، ترکیب دلخواهتان را پیدا کنید.

اصول اولیه در چیدمان چند انگشتر طلا در یک دست

ابتدا مشخص کنید کدام انگشتر باید بیشتر دیده شود. سپس تعداد و محل قرارگیری حلقه‌های دیگر را با توجه به همان انتخاب تنظیم کنید.

انتخاب یک انگشتر به‌عنوان قطعه اصلی

قطعه اصلی می‌تواند انگشتری پهن، نگین‌دار یا دارای طراحی متفاوت باشد. بهتر است بقیه حلقه‌ها ساده‌تر باشند تا جزئیات این مدل میان چند طرح شلوغ گم نشود.

برای نمونه، انگشتر نگین‌دار را روی انگشت میانی بگذارید و یک حلقه ساده روی انگشت اشاره امتحان کنید. این فقط یک پیشنهاد است، نه قانون ثابت.

حفظ تعادل و فاصله میان انگشتان

برای ست کردن چند انگشتر طلا، تعداد برابر در دو دست ضروری نیست. این سه انتخاب را امتحان کنید:

کنار انگشتی که چند حلقه دارد، یک انگشت را خالی بگذارید.

روی دستی که ساعت یا دستبند دارد، انگشترهای کمتری استفاده کنید.

اگر طرح اصلی دیده نمی‌شود، یکی از حلقه‌های اطرافش را بردارید.

ترکیب رینگ‌های طلا باریک و پهن

پهنای هر انگشتر را جداگانه نبینید؛ مجموع فضایی که چند حلقه روی انگشت می‌گیرند، برای راحتی دست اهمیت دارد.

چیدن حلقه‌های ساده روی یک انگشت

دو رینگ باریک را کنار هم قرار دهید و فقط در صورت راحتی، سومی را اضافه کنید. چیدمان نباید جلوی خم‌شدن طبیعی انگشت را بگیرد.

چند بار دست را باز و بسته کنید، خودکار بگیرید و با گوشی کار کنید. اگر مجبورید مدام حلقه‌ها را جابه‌جا کنید، یکی را بردارید یا به انگشت دیگری منتقل کنید.

همراه‌کردن انگشتر درشت با حلقه ظریف

یک ترکیب پیشنهادی، انگشتر پهن روی یک انگشت و انگشتر طلا مینیمال روی انگشتی دیگر است. به این ترتیب، لازم نیست چند حلقه را در فضای محدود یک انگشت جا بدهید.

پهنای رینگ با ضخامت بدنه فرق دارد. نمای کناری را هم ببینید تا برجستگی‌ها و محل احتمالی تماس دو قطعه مشخص شود.

ترکیب رنگ‌ها و بافت‌های مختلف در انگشتر طلا

برای هماهنگی، لازم نیست همه انگشترها هم‌رنگ و هم‌شکل باشند. بهتر است تغییرات را مرحله‌به‌مرحله اضافه کنید تا نتیجه قابل‌مقایسه باشد.

کنار هم گذاشتن طلای زرد، سفید و رزگلد

می‌توانید این رنگ‌ها را در یک چیدمان استفاده کنید. برای شروع، دو حلقه زرد را با یک حلقه سفید همراه کنید تا یک رنگ غالب باقی بماند.

اگر ترکیب شلوغ به نظر می‌رسد، پیش از حذف رنگ دوم، مدل‌های ساده‌تری انتخاب کنید. تکرار یکی از رنگ‌ها در ساعت یا دستبند هم انتخابی اختیاری است.

ترکیب سطوح براق، مات و بافت‌دار

یک رینگ مات کنار حلقه براق بگذارید و نتیجه را با دو حلقه براق مقایسه کنید. برای شروع، کافی است فقط یکی از قطعات بافت یا تراش متفاوت داشته باشد.

پیش از خرید انگشتر طلا، نقش قطعه جدید را مشخص کنید: حلقه پایه است، تفاوت بافت ایجاد می‌کند یا قرار است مدل اصلی باشد؟

در خرید اینترنتی، عکس نمای کناری، اندازه پهنای رکاب و شرایط تعویض سایز را بررسی کنید؛ عکس روبه‌رو برای ارزیابی قرارگیری دو انگشتر کنار هم کافی نیست.

پیشگیری از سایش و خط‌وخش انگشترهای طلا

هماهنگی ظاهری کافی نیست؛ محل تماس حلقه‌ها را هم بررسی کنید. سایز مناسب به‌تنهایی مانع خط‌وخش نمی‌شود و نباید فشار یا برخورد مداوم را نادیده گرفت.

انتخاب سایز مناسب و بررسی راحتی

انگشترها را هم جداگانه و هم در چیدمان نهایی امتحان کنید. حلقه نباید به‌راحتی از انگشت خارج شود یا هنگام استفاده احساس فشار ایجاد کند.

اگر انگشتر مدام می‌چرخد، برای بررسی سایز از فروشنده کمک بگیرید. حلقه تنگ‌تر را صرفاً برای ثابت نگه‌داشتن بقیه انگشترها انتخاب نکنید.

مراقبت از پایه نگین و نقاط تماس

فقط از بالا به ترکیب نگاه نکنید؛ کناره‌ها و زیر نگین را هم ببینید. اگر لبه یک حلقه به نگین یا پایه آن برخورد می‌کند، چیدمان را تغییر دهید.

برای کاهش احتمال آسیب:

قطعاتی را که به یکدیگر فشار می‌آورند، روی انگشت‌های جدا بگذارید.

برای بررسی تماس حلقه با پایه نگین، از طلاساز نظر بخواهید.

هنگام ورزش، کار سنگین و استفاده از شوینده‌های قوی، انگشترها را درآورید.

هر قطعه را در محفظه نرم و جداگانه نگه دارید.

ایده‌های کاربردی برای استایل روزمره، کاری و مهمانی

ترکیب مناسب را با توجه به کارهایی انتخاب کنید که قرار است انجام دهید. چیدمان‌های زیر پیشنهاد اولیه‌اند و می‌توانید تعداد حلقه‌ها را کمتر کنید.

موقعیت ترکیب پیشنهادی نکته انتخاب استفاده روزمره دو رینگ باریک روی یک انگشت راحتی هنگام گرفتن وسایل کار و دانشگاه دو حلقه ساده روی انگشت‌های جدا مزاحم نبودن هنگام تایپ و نوشتن مهمانی یک انگشتر شاخص با یک یا دو حلقه ساده مشخص‌بودن قطعه اصلی



ترکیب ساده برای محیط کار و دانشگاه

هنگام انتخاب انگشتر طلا دخترانه، به‌جای تکیه بر عنوان مدل، راحتی آن را برای استفاده روزانه بسنجید. چند دقیقه تایپ کنید یا بنویسید و برخورد حلقه‌ها را بررسی کنید.

برای دستی که بیشتر با آن کار می‌کنید، ترکیب کم‌تعدادتر را امتحان کنید. لازم نیست چیدمان مهمانی را در محیط کار هم حفظ کنید.

انتخاب مدل مکمل برای مهمانی

برای انتخاب انگشتر طلا زنانه شیک، ابتدا مشخص کنید کدام قطعه باید بیشتر دیده شود. می‌توانید همان حلقه‌های ساده را نگه دارید و فقط یکی را با مدلی طرح‌دار جایگزین کنید.

پیش از انتخاب مدل مکمل از گالری طلا میم، عکس انگشترهای فعلی را آماده کنید و درباره پهنا، ارتفاع نگین و امکان استفاده هم‌زمان سؤال کنید. قطعه‌ای بخرید که جای مشخصی در چیدمانتان داشته باشد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.