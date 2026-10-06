آخرین وضعیت تکواندوکاران ایران در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ برترین‌های جهان در رده بندی المپیکی در ماه ابتدای ماه اکتبر را با احتساب نتایج رقابت‌های گرندپری موجو در کره جنوبی منتشر کرد.

در این رده بندی در بخش زنان، حنا زرین‌کمر که ماه قبل صدر جدول وزن ۶۷+ کیلوگرم را در اختیار داشت با یک پله نزول و امتیاز ۱۱۴ به رده دوم این وزن آمد. فاطمه احمدی هم ۱۹.۳۵امتیاز در رده ۴۲ قرار دارد.

ساغر مرادی که ماه قبل به رتبه چهارم وزن ۶۷- کیلوگرم صعود کرده بود با ۵۸ امتیاز به رتبه نهم رفت.

در وزن ۵۷- کیلوگرم نسترن ولیزاده با همان امتیاز قبلی در ردیف ۱۸ قرار گرفت و ناهید کیانی با ۳۶.۱۰ امتیاز و شش پله صعود به رتبه بیست و سوم رسید. در وزن ۴۹- کیلوگرم هیچ تکواندوکاری در بین ۵۰ نفر برتر حضور ندارد.

در بخش مردان، ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم با ۵۹.۰۷ امتیاز به رده هفتم رفت و یاسین ولیزاده نیز در همین وزن با ۲۶.۴۸ امتیاز در رده بیست‌وپنجم قرار گرفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، مهدی حاج‌موسایی که در رقابت های گرندپری حضور ندارد، با ۵۰ امتیاز ماه قبل با چهار پله نزول به مکان هفتم رفت. در همین وزن، دانیال در مکان سی و یکم قرار گرفت.

امیرسینا بختیاری با ۳۰.۹۶ و ۱۴ پله صعود در ردیف ۲۴، زادین زینالی با ۳۰ امتیاز و ۹ پله سقوط در مکان ۲۴ و مهران برخورداری با ۱۵.۰۵ امتیاز و ۱۷ پله صعود در مکان ۵۵ حضور دارند.

در ۸۰+ کیلوگرم آرین سلیمی که تنها مدال ایران در موجو را به خود اختصاص داد با ۷۱.۶۰ امتیاز جایگاه سومی خود را حفظ کرد. محمدحسین یزدانی نیز با ۴۳.۷۶ جایگاه سیزدهم را در اختیار دارد.