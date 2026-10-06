۸۵ درصد جرایم سایبری در خوزستان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهمنی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری بیان کرد: هر فردی یا هر سطح از سواد ممکن است درگیر جرایم سایبری شود و هیچ شخصی از این موضوع مبرا نیست که انتظار می رود اهالی رسانه در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

رئیس پلیس فتا خوزستان شعار هفته نیروی انتظامی را «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» اعلام و عنوان کرد: پلیس خدمتگزار با کمک مردم در صحنه، ضامن ایران سرافراز هستند.

وی گفت: در جرایم سایبری می توان با افزایش سواد رسانه ای برای هر شخص از جامعه پیشگیری داشت؛ کشف ۹۱ درصدی جرایم سایبری را رقم زده ایم اما حتی یک پرونده هم زیاد است.

رئیس پلیس فتا خوزستان با اشاره به احراز هویت شبکه های اجتماعی، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد این شبکه ها دارای فضای ابری هستند یعنی تمام پیام های گذشته و سوابق خصوصی افراد در برنامه موجود بوده و دسترسی به آن ممکن است.

سرهنگ بهمنی در خصوص کلاهبرداری از سایت های خرید و فروش، اظهار کرد: خرید از سایت هایی همچون دیوار و شیپور بی واسطه است که شهروندان بیعانه پرداخت می کنند در حالی که بارها تذکر داده شده بیعانه پرداخت نکنید یا حداقل میزان را پرداخت کنید. استفاده نامناسب از این بستر باعث شده در یک پرونده بیش از ۳۵ مورد گزارش خرید ویلچر اعلام شده که هر فرد مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.

وی، قشر خبرنگار را اهالی دردمند جامعه خواند و افزود: اهالی رسانه نمی توانند نسبت به موضوعات جامعه بی تفاوت باشند اما متاسفانه افراد بسیاری خبرنگار نما در این فضا کار می کنند که نباید اجازه داد قشر خبرنگار را تحت تاثیر بگذارند، برخورد صلبی شکل می گیرد که کافی نیست لذا باید پویشی در استان شکل گیرد تا مانع کار آن ها شود.

رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: بیش از ۸۵ درصد جرایم سایبری در حوزه اقتصادی است. همچنین بیشترین جرم ها از طریق برنامه های جعلی تحت عنوان عکس یادگاری، ابلاغیه و ... صورت می گیرد که مردم خوزستان در این حوزه بسیار آسیب پذیر هستند.

سرهنگ بهمنی با اشاره به جرایم سایبری صورت گرفته در حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: اشخاص به واسطه هوش مصنوعی عکس هایی با قصد اخاذی درست کرده به گونه ای که خانواده قربانیان این عکس ها را پذیرفته بودند در واقع می توان گفت کار به صورتی انجام شده که صحت آن ها در آزمایشگاه عدله دیجیتال قابل تشخیص است. تقلید صدا و درست کردن فیلم ها و تصاویر روش های دیگر کلاهبرداری از طریق هوش مصنوعی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر روند جرایم سایبری کنترل نشود افزایشی خواهد بود، ادامه داد: در سال جاری دو هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا در حساب ها مسدود شده و ۱۶۰ میلیارد ریال به حساب های افراد عودت شده است. مرکز فوریت ها در این زمینه بسیار کمک کرده اما این در صورتی رقم می‌خورد که سریع اطلاع رسانی صورت گیرد.

رئیس پلیس فتا خوزستان تاکید کرد: اگر احراز هویت دو مرحله ای در شبکه های اجتماعی را انجام ندهیم ممکن است حتی گوشی های ساده هم آلوده شوند که این اقدام از طریق تنظیمات گوشی قابل اجرا است.

سرهنگ بهمنی افزود: قابلیت خرید امن در دیوار ایجاد شده است که از این طریق مردم مورد کلاهبرداری قرار نمی گیرند.

وی عنوان کرد: پلیس فتا خوزستان در حوزه های مختلف مقام اول را کسب کرده است.