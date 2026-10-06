به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دامون خدابنده، در جریان اولین رویداد هم‌تا، افزود: زمان برای سازمان تامین اجتماعی هزینه دارد و با توجه به اینکه نرخ ارزش زمانی پول در بازار امروز حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد سالانه است، هر ۶ ماه تأخیر در وصول مطالبات یا ایفای تعهدات، هزینه قابل توجهی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند. در بخش تعهدات نیز طرف‌های قرارداد این هزینه انتظار را در قیمت کالا و خدمات خود لحاظ می‌کنند و سازمان در عمل با هزینه بیشتری خرید می‌کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، کارفرمای بدهکار به دلیل فشار نقدینگی ممکن است تعدیل نیرو انجام دهد که در نتیجه، پایه حق بیمه آینده سازمان تامین اجتماعی نیز کوچک‌تر می‌شود. به همین دلیل هاب هوشمند وصول اعتباری مطالبات تأمین اجتماعی را طراحی کرده‌ایم تا فرآیند تسویه بدهی و وصول مطالبات به صورت برخط انجام شود. این هاب از طریق چند سرویس داخلی، احراز هویت، مدیریت اعتبار، استعلام بدهی، اعمال ضوابط کسب‌وکار و استعلام بستانکاران را به صورت خودکار انجام می‌دهد و بانک‌های متصل به هاب می‌توانند این فرآیند را بدون ایجاد مراجعه و مزاحمت اضافی برای کارفرما انجام دهند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: در مرحله بعد، بدهکاران و طلبکاران با بانک‌های تجارت و رفاه همگام‌سازی می‌شوند و بانک‌های دیگری که قصد استفاده از اوراق بهادار و اوراق گام را دارند نیز باید به این هاب متصل شوند. در ادامه، گواهی تهاتر و تأیید نهایی به صورت آنلاین صادر می‌شود و برای آن شناسه یکتا و قابل پیگیری در نظر گرفته شده است. پس از تسویه بدهی، وضعیت بدهی و مطالبات نیز به صورت برخط به‌روزرسانی و در نهایت اسناد حسابداری به شکل خودکار در سیستم‌های سازمان ثبت می‌شوند.

وی افزود: در آینده نیز قصد داریم این زیرساخت را در اختیار جامعه استارت‌آپی قرار دهیم تا بتوان از ظرفیت آن برای خدمات و کاربردهای جدید استفاده کرد.