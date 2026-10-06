به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام گفت: به فرموده امام راحل، اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم‌تر است، چون محور همه کارهای دیگر محسوب می‌شود و ما در قبال فرهنگ این کشور، مسئولیت شرعی و قانونی داریم.

آشنا با اشاره به آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی که با ابلاغ دولت تدوین شده است، اظهار داشت: این آیین‌نامه می‌تواند بسیاری از مشکلات گذشته را برطرف کند و انتظار داریم با همکاری نماینده ولی فقیه در استان و استاندار، این آیین‌نامه به درستی اجرا شود تا شورا به یک قرارگاه واقعی تصمیم‌گیری تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه جلسات شورای فرهنگ عمومی باید به صورت منظم برگزار شود، تصریح کرد: در سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم که جلسات تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت منظم برگزار شود، اما متأسفانه در برخی شهرستان‌ها این جلسات به درستی برگزار نشده و مرکز استان نیز تنها چهار جلسه داشته است و این موضوع باید اصلاح شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اینکه دبیرخانه شورا باید از ظرفیت کارشناسی سایر دستگاه‌ها و نخبگان استفاده کند، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در این شورا باید بر اساس کار کارشناسی دقیق باشد و لازم است از نظرات اساتید دانشگاه، جوانان، طلاب و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت بهره گرفته شود.

آشنا در ادامه با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور درباره تخصیص اعتبارات فرهنگی، گفت: بر اساس این ابلاغیه، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده که در تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه‌های فرهنگی و اجتماعی، فقط بر مبنای مسائل اولویت‌دار و برش نقشه مهندسی فرهنگی عمل کند؛ خوشبختانه اعتبارات خوبی نیز در قانون بودجه برای این حوزه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وضعیت فرهنگی جهان امروز، تصریح کرد: دنیای امروز، دنیای بی‌حیایی، بی‌هویتی و بی‌دینی است و تمام رسانه‌های دنیا برای تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیج شده‌اند، اما هویت ایرانی و ارزش‌های اسلامی ما همچنان پابرجاست و باید با تقویت فرهنگ عمومی، این هویت را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

آشنا در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان‌ها، گفت: اگرچه استان ایلام در دوران دفاع مقدس و اربعین نقش بی‌بدیلی داشته است، اما برگزاری جلسات در شهرستان‌ها باید با محوریت ائمه جمعه و فرمانداران انجام شود تا تصمیم‌گیری‌ها به صورت متمرکز و کارآمد صورت گیرد؛ تجربه موفق تهران نیز نشان می‌دهد که این روش می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، خاطرنشان کرد: هرچه اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی بیشتر شود، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد و باید با برگزاری جلسات منظم، تقویت کار کارشناسی و استفاده از ظرفیت نخبگان، زمینه برای ارتقای فرهنگ عمومی و حل مشکلات استان فراهم شود.