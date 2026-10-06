نهاد خانواده در جنگ محتوا آسیب دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کریمی ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: نهاد خانواده در جنگ محتوا آسیب دیده و باید برای صیانت از آن، گفتمان‌سازی فرهنگی و مردمی‌سازی در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در جنگ محتوا و روایت‌گری، اگر به درستی عمل نکنیم، به صیانت از خانواده آسیب می‌زنیم و نوع رفتار ما شاید باعث شده که این نهاد به جای توانمندتر شدن، ضعیف‌تر شود و این موضوع، یک هشدار جدی برای همه مسئولان فرهنگی استان محسوب می‌شود.

وی با یادآوری نقش خانواده در تربیت نسل‌های گذشته، افزود: در گذشته عموها، برادر بزرگ‌تر و پدر در تربیت فرزندان نقش فعالی داشتند، اما امروز برادر بزرگ‌تر جرات نمی‌کند به برادر کوچک‌تر امر و نهی کند و این تغییر، نشان‌دهنده ضعف در نظام تربیتی و فرهنگی جامعه است.

کریمی در ادامه به خاطرات دوران دانشجویی خود اشاره کرد و گفت: در دانشگاه تهران، نماز خواندن برای دانشجویان مذهبی همراه با خجالت بود و آنان مورد تحقیر قرار می‌گرفتند، اما همین دانشجویان با حضور در مراکز فرهنگی کوچکی مانند مسجد هدایت و حسینیه ارشاد، پای سخنرانی‌های قرآنی و نهج‌البلاغه می‌نشستند و به جای سرگرمی‌های ناسالم، به دنبال رشد معنوی بودند و امروز نیز باید همان مسیر فرهنگی را زنده نگه داریم.

وی با تأکید بر اهمیت گفتمان‌سازی فرهنگی، تصریح کرد: کارهای بزرگ بسیاری انجام شده، اما آنچه امروز کم داریم، گفتمان‌سازی است و باید جوانان را با همان کتاب‌ها و محتواهای اصیل آشنا کنیم تا همانند گذشته، دختران و پسران دانشجو به سمت حجاب، مقاومت و ارزش‌های دینی جذب شوند و در مسیر انقلاب گام بردارند.

کریمی با اشاره به ضرورت مردمی‌سازی فرهنگ، گفت: برخی اقشار خاکستری جامعه ممکن است از یک مربی ورزش، معلم کلاس یا روحانی که فقط در مسجد نماز می‌خواند، بیشتر اثر بپذیرند؛ از این رو باید با این گروه‌ها گفت‌وگوی بیشتری انجام دهیم و آنان را در فعالیت‌های فرهنگی مشارکت دهیم تا شاهد ارتقای فرهنگ عمومی در استان باشیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مسئولیت فرهنگی، مورد تاکید انقلاب و مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: در جلسه بعدی شورای فرهنگ عمومی، از امام جمعه و روحانیون می‌خواهیم درباره اهمیت این موضوع صحبت کنند؛ همه مسئولان نیز باید در این مسیر پای کار باشند تا گفتمان فرهنگی مورد نظر در استان تقویت شود و به نتایج ملموس برسد.