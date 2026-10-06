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کد مطلب 6969889
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

پرتاب ۳ ماهواره از منظومه شهید سلیمانی تا شب عید

پرتاب ۳ ماهواره از منظومه شهید سلیمانی تا شب عید

هاشمی وزیر ارتباطات گفت: تا شب عید ۳ ماهواره از منظومه شهید سلیمانی را پرتاب می‌کنیم.

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