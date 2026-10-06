دریافت 3 MB کد مطلب 6969889 https://mehrnews.com/x3dfVF ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰ کد مطلب 6969889 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰ پرتاب ۳ ماهواره از منظومه شهید سلیمانی تا شب عید هاشمی وزیر ارتباطات گفت: تا شب عید ۳ ماهواره از منظومه شهید سلیمانی را پرتاب میکنیم. کپی شد مطالب مرتبط هاشمی: ۳ ماهواره از منظومه شهید سلیمانی در مدار قرار میگیرند پرتاب قریبالوقوع فضاپیمای جدید ایران پرتاب نسل جدید کپسول زیستی در ۱۴۰۶؛ توسعه ماهوارهبر ۱تنی «ققنوس» برچسبها شهید سلیمانی ارتباطات فضاپیما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
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