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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

چند تن از سفرای جدید با وزیر خارجه دیدار کردند

چند تن از سفرای جدید با وزیر خارجه دیدار کردند

چند تن از سفرای جدید امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیس ماندریتس» سفیر جدید قبرس در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

چند تن از سفرای جدید با وزیر خارجه دیدار کردند

سفر جدید سوئیس در ایران

چند تن از سفرای جدید با وزیر خارجه دیدار کردند

«گئورگ اشتاینر » سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

سفیر جدید ترکیه در ایران

چند تن از سفرای جدید با وزیر خارجه دیدار کردند

«احمد آیدین دوغان » سفیر جدید جمهوری ترکیه در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

سفیر جدید نیجریه در ایران

چند تن از سفرای جدید با وزیر خارجه دیدار کردند

«سالائو حمزه محمد » سفیر جدید نیجریه در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

سفیر جدید پرتغال در ایران

چند تن از سفرای جدید با وزیر خارجه دیدار کردند

«مارسلو ماتیاش » سفیر جدید پرتغال در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

کد مطلب 6969990
زهرا علیدادی

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