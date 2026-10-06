چند تن از سفرای جدید با وزیر خارجه دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیس ماندریتس» سفیر جدید قبرس در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
سفر جدید سوئیس در ایران
«گئورگ اشتاینر » سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
سفیر جدید ترکیه در ایران
«احمد آیدین دوغان » سفیر جدید جمهوری ترکیه در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
سفیر جدید نیجریه در ایران
«سالائو حمزه محمد » سفیر جدید نیجریه در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
سفیر جدید پرتغال در ایران
«مارسلو ماتیاش » سفیر جدید پرتغال در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
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