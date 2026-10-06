به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر سه شنبه در بازدید از مجموعه مدیریتی امور شعب یکی از بانک‌های استان کردستان به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر کشور و بویژه استان اشاره و اظهار کرد: بانکداری موفق، رویکردی متمرکز به حفظ منابع نیست بلکه استفاده از راه‌کارهایی است که در عین صیانت از منابع، بتواند در زندگی مردم منشأ خیر، امید و گشایش باشد.

وی با بیان اینکه نباید در اجرای ضوابط، آن‌چنان گرفتار ظاهر مقررات شویم که فلسفه خدمت و حمایت از مردم به حاشیه برود گفت: امروز جوانی که برای ازدواج، خانواده‌ای که برای تأمین نیاز ضروری، کارآفرینی که برای حفظ اشتغال و تولیدکننده‌ای که برای ادامه فعالیت خود به تسهیلات بانکی نیاز دارد، نباید احساس کند در برابر یک دیوار بلند اداری قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در کردستان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود مدیران و کارکنان نظام بانکی، در این شرایط اقتصادی، با سعه صدر، تکریم مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسیر خدمت‌رسانی و پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند چراکه گاهی یک تصمیم درست و یک همراهی به‌موقع، می‌تواند گرهی از زندگی یک انسان باز کند.

وی گفت: بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم احساس کنند نظام بانکی در کنار آنهاست و این، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های خدمت به مردم و مسئولیت اجتماعی نظام بانکی است.

حجت‌الاسلام پورذهبی تأکید کرد: رعایت ضوابط بانکی و حفظ منابع بانک یک ضرورت قابل پذیرش است، اما در کنار آن، روح حاکم بر نظام بانکی، باید خدمت به مردم و گره‌گشایی از زندگی آنان باشد.

وی تصریح کرد: جایی که قانون اجازه می‌دهد، از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل امور مردم استفاده شود و در اخذ وثایق، معرفی ضامن، تشکیل پرونده و سایر مراحل، از تحمیل موانع غیرضروری پرهیز شود.

وی به تجمعات شبانه مردم در میدان آزادی سنندج در ۷ ماه گذشته و مصائب تحمیل شده به مردم اشاره کرد و گفت: مردم مبعوث شده در حمایت از نظام حق مطلب را ادا کرده‌اند و کارکنان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف هم در این مدت با وجود همه سختی‌ها به گونه‌ای تلاش کرده‌اند که به‌حمدلله اختلالی در خدمت‌رسانی ایجاد نشده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان به فشار سنگین وارد شده به استان کردستان در جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و افزود: آمار شهدای نیروهای مسلح در استان در جنگ تحمیلی اخیر به حدود ۹۰ نفر رسید و حجم تخریب در استان به نسبت سایر استان‌ها بسیار بالاتر بود اما با همراهی مردم و مسئولان این تهدید به فرصت بزرگ همدلی تبدیل شد و لازم است این همدلی با تلاش دستگاه‌های اجرایی بویژه در حوزه اقتصادی عمیق‌تر شود.

وی به حملات سایبری انجام شده به ۴ بانک کشور در اواخر بهار امسال اشاره و خاطر نشان کرد: اگرچه در یک مقطع زمانی مردم به واسطه اختلال پیش آمده در انجام امور بانکی دچار مشکلاتی شدند اما بانک‌ها توانستند با مدیریت وضع پیش آمده آسیب‌ها را به حداقل رسانده و مانع ایجاد نارضایتی عمومی شوند که تلاش‌های انجام شده در این باب هم شایسته قدردانی است.