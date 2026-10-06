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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

پزشکیان در پیامی درگذشت مادر جلال رفیع را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت مادر جلال رفیع را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر جلال رفیع، نویسنده و روزنامه نگار کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر جلال رفیع،نویسنده و روزنامه نگار کشور، از درگاه خداوند منان برای آن فقیده سعیده، رحمت و رضوان الهی و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای جلال رفیع

ضایعه درگذشت مادر مکرمه و بزرگوارتان را تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند منان برای آن فقیده سعیده، رحمت و رضوان الهی و همجواری با صالحان و برای شما، خانواده محترم و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسالت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6970110
زهرا علیدادی

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