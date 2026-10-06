فکت چک؛ اخباری که ۱۴ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای ترامپ درباره دخالت ایران در ماجرای حادثه هواپیمای فلای دبی. منبع تکذیبیه: ونس، معاون ترامپ

-ادعای ربع پهلوی درباره ازدواج دو متهم امنیتی به نام‌های علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در زندان. منبع تکذیبیه: میزان

-اعزام نیرو و تجهیزات نظامی از پاکستان به عربستان در ارتباط با درگیری با یمن. منبع تکذیبیه: وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان

-شایعه انفجار در فاز یک شهرک اندیشه. منبع تکذیبیه: مهر

-شایعه ورود ویروس جدید به ایران از طریق مسافران کشتی کروز قرنطینه شده در اروپا.منبع تکذیبیه: وزارت بهداشت

-منتفی شدن طرح استیضاح وزیر کار در مجلس. منبع تکذیبیه: عضو کمیسیون برنامه

-فراهم شدن امکان ریجستری شدن «آیفون ۱۸» در سامانه همتا. منبع تکذیبیه: تسنیم

-عمدی بودن آتش‌سوزی در نزدیکی تخت جمشید. منبع تکذیبیه: پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

-تکرار ادعای اجباری شدن استفاده از «پلاک نام» برای دانش‌آموزان در مدارس. منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش

-شایعات رسانه‌های سعودی درباره کنترل شهر «المخا» توسط ارتش عربستان. منبع تکذیبیه: پایگاه خبری شعجب