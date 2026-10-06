به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی یزدان‌دوست بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: این صندوق برای افراد ۱۸ تا ۵۰ ساله روستایی، کشاورز و عشایر پیش‌بینی شده و صرف سکونت در روستا شرط برخورداری از خدمات آن نیست.

وی افزود: کشاورزانی که در شهر سکونت دارند اما همچنان به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند نیز می‌توانند از خدمات این صندوق استفاده کنند و قالیبافان، رانندگان، دارندگان مجوز کسب‌وکار در حوزه صنایع گردشگری و بوم‌گردی و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز در شمار جامعه هدف قرار دارند.



یزدان‌دوست بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار نفر در استان قم در جامعه هدف صندوق قرار دارند که تاکنون حدود ۵۰ درصد آنان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند.



وی ادامه داد: بخشی از افراد جامعه هدف به دلیل برخورداری از پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یا نیروهای مسلح امکان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را ندارند.



وی با اشاره به امکان جابه‌جایی سوابق بیمه‌ای میان این صندوق و سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: سوابق بیمه‌شدگان این صندوق قابلیت انتقال به صندوق تأمین اجتماعی و بالعکس را دارد و این امکان برای بیمه‌شدگان پیش‌بینی شده است.



مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قم گفت: بیمه‌شدگانی که دست‌کم ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه در این صندوق داشته باشند، با رسیدن به ۶۵ سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت.



یزدان‌دوست افزود: فردی که ۱۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد، در زمان بازنشستگی حقوق ۲۰ روزه دریافت می‌کند و سابقه بیمه‌پردازی در تعیین وضعیت مستمری وی مورد توجه قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به وضعیت مستمری‌بگیران صندوق در استان قم اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۶۸۰ نفر از افراد تحت پوشش این صندوق در استان مستمری دریافت می‌کنند.



وی افزود: از مجموع مستمری‌بگیران استان، ۹۳۲ نفر بازنشسته، ۷۱ نفر از کارافتاده و ۶۷۷ نفر نیز از بازماندگان مستمری‌بگیر هستند.



یزدان‌دوست با اشاره به حمایت دولت از بیمه‌شدگان این صندوق گفت: این حمایت در چارچوب اصل ۲۹ قانون اساسی و با هدف توسعه عدالت اجتماعی انجام می‌شود و دولت بخش عمده حق بیمه را پرداخت می‌کند.



دولت ۷۰ درصد حق بیمه را می‌پردازد



مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قم بیان کرد: ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت و ۳۰ درصد آن از سوی بیمه‌شده پرداخت می‌شود و به این ترتیب بخش قابل توجهی از هزینه بیمه این گروه از سوی دولت تأمین می‌شود.



وی تأکید کرد: برخورداری از حمایت بیمه‌ای برای روستاییان، کشاورزان و عشایر اهمیت دارد زیرا این قشر در حوزه تولید، تأمین امنیت غذایی و اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند.



یزدان‌دوست با اشاره به خدمات ارائه‌شده از طریق کارگزاری‌های صندوق در قم گفت: ۱۰ کارگزاری در نقاط مختلف استان فعال هستند و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام، تمدید و دریافت مشاوره‌های بیمه‌ای به این مراکز مراجعه کنند.



وی افزود: توسعه شبکه کارگزاری‌ها در مناطق مختلف استان نیز در دستور کار قرار دارد و صدور مجوزهای جدید برای افراد واجد شرایط با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای دنبال می‌شود.



وی ادامه داد: کارگزاران صندوق با حضور در روستاها، مساجد و مناطق مختلف استان، خدمات بیمه اجتماعی را معرفی کرده و نسبت به ثبت‌نام متقاضیان اقدام می‌کنند تا شمار بیشتری از افراد جامعه هدف از این پوشش برخوردار شوند.



کارگزاری‌ها خدمات بیمه‌ای را به روستاها می‌برند



مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قم بر ضرورت افزایش آگاهی جامعه هدف نسبت به مزایای بیمه اجتماعی تأکید کرد و گفت: روستاییان، کشاورزان و عشایر باید نسبت به آینده خود و خانواده‌هایشان نگاه بلندمدت داشته باشند و بیمه اجتماعی می‌تواند پشتوانه‌ای برای دوران بازنشستگی آنان باشد.



یزدان‌دوست از رسانه‌ها خواست در معرفی مزایای بیمه اجتماعی و پیگیری مسائل جامعه روستایی نقش فعال‌تری ایفا کنند و افزود: مطالبه‌گری رسانه‌ای می‌تواند زمینه انعکاس مسائل روستاییان و پیگیری مشکلات آنان را فراهم کند.



وی با گرامیداشت ۱۵ مهرماه به عنوان روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه روستاییان، کشاورزان و عشایر در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و توسعه‌ای کشور است.



وی افزود: روستاییان و عشایر در تولید محصولات کشاورزی و دامی و تأمین امنیت غذایی کشور سهم مهمی دارند و بخش قابل توجهی از فرهنگ، آداب و رسوم و صنایع دستی ایران نیز با زندگی روستایی و عشایری پیوند خورده است.



روستاییان در حفظ فرهنگ و طبیعت نقش دارند



یزدان‌دوست ادامه داد: ارتباط نزدیک روستاییان و عشایر با طبیعت موجب شده است این قشر در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز نقش داشته باشند و باید از ظرفیت آنان در این حوزه استفاده شود.



وی با اشاره به مسائل و چالش‌های مناطق روستایی و عشایری گفت: مهاجرت، کمبود آب، تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی به بازار از جمله مشکلات مهم پیش روی این مناطق است که نیازمند توجه جدی مسئولان و متولیان امر است.