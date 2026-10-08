به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تغییرات جوی و سرد شدن هوا، بیماری های حاد تنفسی نیز شروع می شود. بیماری هایی مثل سرماخوردگی، آنفلوانزا و...، که هر کدام هم عارضه های خودشان را دارند. اما، قریب به اتفاق افراد مبتلا به این قبیل بیماری های ویروسی، بدون مراجعه به پزشک و نسخه دارویی، و تنها با استراحت و تغذیه مناسب، بعد از چند روز بهبود می یابند. اما، درصدی از مبتلایان گرفتار پزشک و دارو می شوند.

زهرا منتصری، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، با اشاره به تغییرات دمایی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، نسبت به افزایش عفونت‌های حاد تنفسی در فصل پاییز هشدار داد و گفت: با کاهش دما و افزایش حضور افراد در فضاهای سرپوشیده، شرایط برای انتقال ویروس‌های تنفسی فراهم‌تر می‌شود و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز می‌تواند به افزایش موارد ابتلا کمک کند.

وی با اشاره به تفاوت علائم آنفلوانزا و سرماخوردگی، افزود: سرماخوردگی معمولاً با علائمی مانند آبریزش بینی، عطسه و گلودرد خفیف و به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود، در حالی که آنفلوانزا اغلب شروعی ناگهانی دارد و با تب و لرز، بدن‌درد و کوفتگی شدید، سردرد و احساس ضعف قابل توجه همراه است.

منتصری همچنین درباره RSV هشدار داد و گفت: این ویروس در بزرگسالان ممکن است علائمی مشابه سرماخوردگی ایجاد کند، اما در نوزادان و کودکان خردسال می‌تواند موجب درگیری دستگاه تنفسی تحتانی و بروز علائمی مانند تنفس سریع و خس‌خس سینه شود.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت که مربوط به ۱۱ مهر ۱۴۰۵ می شود، ۳۹.۳ درصد موارد مثبت آنفلوانز به گروه سنی کودکان تعلق داشته و کودکان ۶ تا ۱۵ سال با ۱۷.۴ درصد، بیشترین ابتلا را داشته اند.

کودکان ۶ ماه تا پنج سال، زنان باردار، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی، آسم و دیابت، بیماران مبتلا به سرطان، افراد تحت شیمی‌درمانی و کسانی که داروهای تضعیف‌کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا و بروز عوارض شدید آنفلوانزا قرار دارند.

محمدرضا صالحی، استاد بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که شروع پیک آنفلوانزا از اواخر آبان پیش بینی می شود، گفت: ویروس آنفلوانزا در آذر و دی به اوج می رسد و احتمال می دهیم از الگوی ویروس سال گذشته در سال جاری تبعیت کنیم.

وی، بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا را ماه های مهر و آبان دانست و افزود: البته در آذر ماه هم می توان واکسن زد. آنچه مسلم است، گروه های در معرض خطر، هر زمان از سال باید این واکسن را بزنند.

ژیلا یاوریان، مسئول مرکز ملی آنفلوانزای ایران و استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به تغییر ویروس آنفلوانزا، گفت: ماهیت ویروس دائما در حال تغییر است، بنابراین، واکسن سال گذشته برای امسال کارایی ندارد.

وی افزود: ویروس هایی که امسال در گردش هستند، همان ویروس های سال گذشته نیستند. در نتیجه نمی توان به واکسن سال گذشته اکتفا کرد و واکسیناسیون آنفلوانزا باید تکرار شود.