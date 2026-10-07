به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری اظهار کرد: در این بازه‌های زمانی، حجم قابل توجهی از نمونه‌ها به آزمایشگاه‌ها ارجاع شد و همزمان محدودیت‌هایی در تأمین استانداردهای بین‌المللی، مواد شیمیایی و حلال‌های مورد استفاده ایجاد شده بود.

وی افزود: با وجود این شرایط، هیچ‌گونه نقص یا کمبودی در روند انجام آزمایش‌ها ایجاد نشد و تمامی الزامات کنترل کیفیت به‌طور کامل اجرا شد.

انصاری دوگاهه تأکید کرد: استمرار فعالیت مراکز کنترل کیفیت در شرایط محدودیت، اهمیت تقویت زیرساخت‌ها و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای پاسخگویی به افزایش حجم نمونه‌ها را نشان می‌دهد.

وی همچنین تغییر مسیر ورود کالا به کشور را یکی از تحولات مهم این دوره دانست و گفت: با توجه به کاهش جریان واردات از بنادر و افزایش اهمیت مسیرهای زمینی، لازم است توان آزمایشگاهی مستقر در مناطق مرزی متناسب با این تغییرات تقویت شود.