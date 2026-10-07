پلمب سه واحد صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عسگری معاون دادستان مرکز استان گفت: در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات، دو واحد صنفی نمایشگاه خودرو به علت عدم رعایت قوانین و مقررات ابلاغی در تنظیم مبایعه نامه ها، پس از انجام بررسی‌های لازم، پلمب شدند.

عسگری افزود: همچنین در راستای ارتقای امنیت اخلاقی نیز یک واحد کافه بازی که قوانین و مقررات موضوعه را رعایت نکرده بود، پلمب گردید.

معاون دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: این اقدامات با هدف پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق شهروندان انجام شده است.