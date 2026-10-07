به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو قهرمانی جهان روز گذشته با برگزاری مسابقات اوزان ۷۳- کیلوگرم مردان و ۵۷- کیلوگرم زنان پیگیری شد که هر دو طلا را بازهم ژاپنی ها کسب کردند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم، جایی که ژاپنی ها از سال ۲۰۱۹ موفق به کسب مدال طلا نشده بودند این «ریوگا تاناکا» بود که با برتری در برابر همه رقبا صاحب مدال طلا شد. وی در مبارزه نهایی »محمدبکوف» جودوکار روسی الاصل اماراتی را شکست داد.

دیدار نهایی یک مبارزه پرافت و خیز بود که «تاناکا» در وقت های طلایی موفق به برتری شد تا هم خودش نخستین طلای جهانی را کسب کند و هم مانع از کسب طلای تاریخی امارات شود.

در این وزن نامدارانی چون «هدایت حیدروف» و «خوانبنجامین گابا» حذف شدند تا«رشید ممدعلی‌یف» از آذربایجان و «دایان بولمتافس» از فرانسه به مدال برنز دست پیدا کنند.

در وزن ۵۲- کیلوگرم هم این ژاپنی ها بودند که طلا گرفتند. «آکاری اوموری» که با برتری مقابل «مومو تامااوکی» و «سارا سیسیکه» از فرانسه دارنده دو مدال المپیک، به مبارزه نهایی راه یافته بود، در جدال برای کسب مدال طلا برابر «لیپارتلیانی» مدافع عنوان قهرمانی از گرجستان هم به پیروزی دست یافت تا مدال طلای این وزن را بعد از هشت سال به تیم زنان ژاپن بازگرداند

«سیسیکه» به دلیل آسیب دیدگی در مبارزه رده بندی حاضر نشد تا «آنا ویکتوریا پولجیز» یک برنز تاریخی برای کرواسی کسب کند و «ماریکا پریشیچ» هم ایستادن روی سکوی سوم و کسب مدال برنز اولین مدال جهانی صربستان را در این وزن به دست آورد