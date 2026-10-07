به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس، در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره حضور خودرویی مشکوک در حال خرید و فروش مواد مخدر در محدوده بلوار معلم، گشت ضربت کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر(عج) بلافاصله به محل اعزام شد.

فرار متهم و پرتاب مواد مخدر از خودرو

با حضور مأموران، راننده خودرو با مشاهده پلیس اقدام به فرار کرد و در جریان این تعقیب و گریز، با سرعت بالا و انجام حرکات خطرناک تلاش داشت از محل متواری شود.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: متهم در حین فرار، مواد مخدر را از پنجره خودرو به بیرون پرتاب کرد و در ادامه با چندین خودرو نیز برخورد داشت.

توقف خودرو با شلیک پلیس

مأموران برای حفظ امنیت عمومی و متوقف کردن خودرو، با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح ابتدا اقدام به شلیک هوایی کرده و در نهایت با هدف قرار دادن لاستیک خودرو، موفق به متوقف کردن آن شدند.

در این عملیات، راننده خودرو دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شد.

تشکیل پرونده برای متهم سابقه‌دار

بررسی سوابق متهم نشان داد وی دارای سابقه کیفری و سابقه فعالیت در زمینه فروش مواد مخدر است. در همین راستا پرونده قضایی برای وی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

تأکید پلیس بر همکاری شهروندان

سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک و توزیع مواد مخدر در محله خود را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: همکاری شهروندان با پلیس نقش مهمی در ارتقای امنیت محلات و مقابله با فعالیت سوداگران مواد مخدر دارد.