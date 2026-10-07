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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر با تیراندازی پلیس+فیلم

دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر با تیراندازی پلیس+فیلم

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در محدوده بلوار معلم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس، در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره حضور خودرویی مشکوک در حال خرید و فروش مواد مخدر در محدوده بلوار معلم، گشت ضربت کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر(عج) بلافاصله به محل اعزام شد.

فرار متهم و پرتاب مواد مخدر از خودرو

با حضور مأموران، راننده خودرو با مشاهده پلیس اقدام به فرار کرد و در جریان این تعقیب و گریز، با سرعت بالا و انجام حرکات خطرناک تلاش داشت از محل متواری شود.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: متهم در حین فرار، مواد مخدر را از پنجره خودرو به بیرون پرتاب کرد و در ادامه با چندین خودرو نیز برخورد داشت.

توقف خودرو با شلیک پلیس

مأموران برای حفظ امنیت عمومی و متوقف کردن خودرو، با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح ابتدا اقدام به شلیک هوایی کرده و در نهایت با هدف قرار دادن لاستیک خودرو، موفق به متوقف کردن آن شدند.

در این عملیات، راننده خودرو دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شد.

تشکیل پرونده برای متهم سابقه‌دار

بررسی سوابق متهم نشان داد وی دارای سابقه کیفری و سابقه فعالیت در زمینه فروش مواد مخدر است. در همین راستا پرونده قضایی برای وی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

تأکید پلیس بر همکاری شهروندان

سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک و توزیع مواد مخدر در محله خود را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: همکاری شهروندان با پلیس نقش مهمی در ارتقای امنیت محلات و مقابله با فعالیت سوداگران مواد مخدر دارد.

کد مطلب 6970567
محمد رضازاده

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