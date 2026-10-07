امداد رسمی بهمن را چگونه شناسایی کنیم؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن موتور، گروه بهمن با تعریف مجموعه‌ای از مشخصات ظاهری و الزامات اجرایی برای ناوگان و نیروهای امدادی خود، معیارهایی را برای شناسایی امدادگران رسمی اعلام کرده است؛ معیارهایی که مالکان خودروهای این گروه می‌توانند هنگام دریافت خدمات امدادی به آن‌ها توجه کنند.



در زمان نیاز به خدمات امدادی، شناسایی امدادگر و خودروی اعزامی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، گروه بهمن برای ناوگان امدادی و فرآیند ارائه خدمات، پروتکل‌های مشخصی در نظر گرفته که از پوشش امدادگر و مشخصات خودرو تا نحوه عیب‌یابی، صدور فاکتور و پرداخت هزینه را شامل می‌شود.



امدادگر رسمی چه ظاهری دارد؟



یکی از نخستین نشانه‌های شناسایی امدادگر رسمی، پوشش سازمانی اوست. امدادگران رسمی گروه بهمن از لباس سرهمی خاکستری تیره، کلاه لبه‌دار مشکی و ژاکت ایمنی نارنجی-سبز مجهز به نوارهای شبرنگ استفاده می‌کنند. نشان رسمی BAHMAN نیز روی پوشش امدادگر درج شده است.



این مشخصات ظاهری، نخستین لایه شناسایی نیروهای امدادی بهمن محسوب می‌شود و مالکان می‌توانند پیش از شروع فرآیند خدمات، آن را بررسی کنند.



خودروهای امدادی چه نشانه‌هایی دارند؟





خودروی امدادی نیز دارای مشخصات بصری مشخصی است. خودروهای اعزامی گروه بهمن، از جمله خودروهای مورد استفاده برای ارائه خدمات به محصولات مختلف این مجموعه، دارای بدنه سفید، خطوط پهن زرد و نارنجی و چراغ گردان قرمز روی سقف هستند.



عبارت «خدمات سیار گروه بهمن» نیز روی این خودروها درج شده است. همچنین شماره تماس رسمی ۰۲۱۴۸۰۲۷ روی بدنه خودروهای امدادی قرار دارد که یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای شناسایی ناوگان رسمی بهمن است.



فرآیند خدمات چگونه انجام می‌شود؟



شناسایی امداد رسمی تنها به ظاهر فرد و خودرو محدود نیست و نحوه ارائه خدمت نیز بخشی از این پروتکل محسوب می‌شود. در فرآیند امداد رسمی، مراحل عیب‌یابی و تعمیر با اطلاع و اجازه مشتری انجام می‌شود.



همچنین برای افزایش شفافیت، در سیستم امداد رسمی بهمن از دوربین نظارتی روی لباس یا خودرو استفاده می‌شود تا فرآیند ارائه خدمات مطابق چارچوب تعیین‌شده انجام شود.



فاکتور دیجیتال و پرداخت رسمی





نحوه اعلام هزینه و پرداخت نیز یکی دیگر از معیارهای قابل بررسی است. در خدمات امدادی رسمی گروه بهمن، هزینه‌ها پس از بررسی و انجام مراحل مربوط، در قالب فاکتور دیجیتال ثبت می‌شوند.



این فاکتور از طریق تبلت صادر شده و پرداخت هزینه خدمات نیز از مسیر درگاه‌های رسمی و آنلاین انجام می‌شود.



بر این اساس، مالکان خودروهای گروه بهمن برای شناسایی خدمات امدادی رسمی می‌توانند مجموعه‌ای از نشانه‌ها شامل پوشش سازمانی امدادگر، مشخصات ظاهری خودرو، شماره تماس ۰۲۱۴۸۰۲۷، رعایت فرآیند عیب‌یابی، استفاده از دوربین نظارتی و صدور فاکتور دیجیتال را به‌عنوان معیارهای اصلی در نظر بگیرند.