جریمه ۱۱۲ میلیارد ریالی قاچاقچی دام زنده در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۴۶ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

محکومیت متخلف به پرداخت ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و مالک دام‌ها را به پرداخت ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی، معادل ارزش دام‌های قاچاق، محکوم کرد.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰ میلیارد ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو به جریمه متخلف اضافه شد و در مجموع، متهم به پرداخت ۶۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

افزایش جریمه به دلیل موجود نبودن دام‌های قاچاق

شاهی تصریح کرد: از آنجا که دام‌های حمل‌شده در زمان رسیدگی موجود نبوده‌اند، معادل ارزش دام‌ها نیز به میزان جریمه اضافه شد و متخلف در نهایت به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کشف محموله قاچاق توسط پلیس بروجرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خاطرنشان کرد: مأموران نیروی انتظامی بروجرد یک کامیون حامل این محموله را به ظن قاچاق متوقف و دام‌ها را کشف کردند و پرونده تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.