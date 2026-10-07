به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اعضای گروهک تروریستی تجزیه‌طلب که قصد پناهندگی به اروپا را داشته، در کشور ترکیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و در حال حاضر برای دیپورت به ایران در کمپ نگهداری می‌شود.



فرد دستگیرشده سالهاست به گروهک تجزیه‌طلب کردی پیوسته و فعالیت زیاد و تبلیغات گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی داشته است. خط‌دهی به عوامل داخلی جهت آتش زدن و پرتاب کوکتل مولوتف و مواد محترقه، شعارنویسی و سنگ‌پراکنی به مغازه و منازل از دیگر اقدامات مخرب این عنصر گروهک تروریستی می‌باشد.



همچنین وی از عوامل اصلی آموزش و سازماندهی و هدایت اغتشاشگران به ویژه در فتنه سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.



این دستگیری زنگ خطر بزرگی برای لیدرها و هسته‌های داخلی اغتشاشات است؛ چراکه بازوی بلند و مقتدر نیروهای امنیتی ایران در آن سوی مرز هم به آنان می‌رسد و عاقبت به سزای اعمالشان خواهند رسید.