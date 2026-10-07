به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اعضای گروهک تروریستی تجزیهطلب که قصد پناهندگی به اروپا را داشته، در کشور ترکیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و در حال حاضر برای دیپورت به ایران در کمپ نگهداری میشود.
فرد دستگیرشده سالهاست به گروهک تجزیهطلب کردی پیوسته و فعالیت زیاد و تبلیغات گستردهای علیه جمهوری اسلامی داشته است. خطدهی به عوامل داخلی جهت آتش زدن و پرتاب کوکتل مولوتف و مواد محترقه، شعارنویسی و سنگپراکنی به مغازه و منازل از دیگر اقدامات مخرب این عنصر گروهک تروریستی میباشد.
همچنین وی از عوامل اصلی آموزش و سازماندهی و هدایت اغتشاشگران به ویژه در فتنه سال ۱۴۰۱ به شمار میرود.
این دستگیری زنگ خطر بزرگی برای لیدرها و هستههای داخلی اغتشاشات است؛ چراکه بازوی بلند و مقتدر نیروهای امنیتی ایران در آن سوی مرز هم به آنان میرسد و عاقبت به سزای اعمالشان خواهند رسید.
یکی از اشرار گروهک تجزیهطلب در ترکیه دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اعضای گروهک تروریستی تجزیهطلب که قصد پناهندگی به اروپا را داشته، در کشور ترکیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و در حال حاضر برای دیپورت به ایران در کمپ نگهداری میشود.
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