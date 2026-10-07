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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم تریاک در ورامین؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم تریاک در ورامین؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف ۵۱ کیلو و ۱۷۵ گرم تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۵۱ کیلو و ۱۷۵ گرم تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی مواد مخدر در ورامین خبر داد.

امیریان با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت افرادی در زمینه قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، خودروی پژو ۲۰۷ سفیدرنگ مورد استفاده متهمان را در کمربندی ورامین شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۵۱ کیلو و ۱۷۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۲ متهم در این رابطه دستگیر شدند.

امیریان با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با مواد مخدر خاطرنشان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه‌روزی برای مقابله با فعالیت سوداگران مرگ و تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌کنند و اجازه جولان به مخلان نظم و امنیت را نخواهند داد.

کد مطلب 6970786

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    نظرات

    • عادل IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 0
      پاسخ
      خدا کنه هر چه زودتر اعدام شوند قاچاقچیان مواد مخدر و آرامش به زندگی خانواده ها برگردد واقعا نباید هیچ ارفاقی برای اینگونه از افراد در نظر بگیرند و مجازات های سنگین تری رو باید تحمل کنند و در آخر سر اعدامشان کنند .. .

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