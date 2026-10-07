کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم تریاک در ورامین؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۵۱ کیلو و ۱۷۵ گرم تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی مواد مخدر در ورامین خبر داد.

امیریان با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت افرادی در زمینه قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، خودروی پژو ۲۰۷ سفیدرنگ مورد استفاده متهمان را در کمربندی ورامین شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۵۱ کیلو و ۱۷۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۲ متهم در این رابطه دستگیر شدند.

امیریان با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با مواد مخدر خاطرنشان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه‌روزی برای مقابله با فعالیت سوداگران مرگ و تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌کنند و اجازه جولان به مخلان نظم و امنیت را نخواهند داد.