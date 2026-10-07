تالار متخلف در قم پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری مراسمی در یکی از تالارهای شهر قم و بروز تخلف در رعایت ضوابط و مقررات، این واحد صنفی با دستور مستقیم دادستان قم توسط عوامل پلیس اماکن پلمب شد.



این برخورد پس از برگزاری همایشی مرتبط با یک شرکت ساختمانی در یکی از تالارهای قم صورت گرفته است، مراسمی که با حضور علی دایی پیشکسوت فوتبال کشور و خانواده وی بدون رعایت حجاب اسلامی مورد اعتراض شهروندان قرار گرفت و در نهایت موضوع به برخورد قانونی با واحد صنفی برگزارکننده انجامید.



در پی این اتفاق، برای عوامل برگزارکننده مراسم نیز پرونده قضایی تشکیل شده است تا موضوع تخلف و مسئولیت عوامل مرتبط در چارچوب قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.



قرارگاه امنیتی سجاد همچنین اعلام کرد: این اقدام در پی مطالبه عمومی برای برخورد با مواردی انجام شده که در جریان برگزاری مراسم، ضوابط ابلاغی رعایت نشده است.



علی اصغر دادستان قم نبز با اشاره به جایگاه و شأن شهر مقدس قم تأکید کرد: در صدور مجوز و همچنین برگزاری مراسم در این شهر باید ملاحظات لازم مورد توجه قرار گیرد و ضوابط و مقررات ابلاغی به طور کامل رعایت شود.



وی افزود: مسئولان برگزاری مراسم و متولیان تالارها موظف هستند چارچوب‌ها و مقررات تعیین‌شده را رعایت کنند و نمی‌توان نسبت به تخلف از این ضوابط بی‌تفاوت بود.