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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

محکومیت ۷ میلیارد ریالی جایگاه سوخت متخلف در پیشوا

محکومیت ۷ میلیارد ریالی جایگاه سوخت متخلف در پیشوا

ورامین- رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین از محکومیت ۷ میلیارد ریالی یک جایگاه سوخت در پیشوا به دلیل عرضه و فروش گازوئیل خارج از ضوابط و شبکه‌های مجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خضابی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی بررسی‌های انجام‌شده، تخلف یک جایگاه سوخت در شهرستان پیشوا در زمینه عرضه و فروش گازوئیل خارج از ضوابط و شبکه‌های مجاز محرز و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و طی مراحل قانونی، پرونده در شعبه مربوطه رسیدگی و جایگاه متخلف به پرداخت ۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط در توزیع فرآورده‌های نفتی گفت: سوخت به عنوان یکی از کالاهای اساسی باید در چارچوب شبکه‌های تعیین‌شده و مطابق ضوابط قانونی عرضه شود و هرگونه خرید و فروش خارج از شبکه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

خضابی ادامه داد: نظارت بر نحوه عرضه فرآورده‌های سوختی در شهرستان‌های ورامین و پیشوا با جدیت دنبال می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست موارد مربوط به عرضه خارج از شبکه، خرید و فروش غیرمجاز گازوئیل و سایر تخلفات جایگاه‌های سوخت را از طریق شرکت نفت شهرستان ورامین یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.

کد مطلب 6970896

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