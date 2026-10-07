دستگیری ۲ قاچاقچی عمده سلاح در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار روح‌الله گراوندی اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کارکنان سازمان اطلاعات انتظامی استان ایلام، ۲ قاچاقچی عمده سلاح غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: مأموران در ادامه این عملیات موفق شدند از مخفیگاه متهمان، ۱۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اقدامات مستمر پلیس در راستای مقابله با قاچاق و نگهداری سلاح غیرمجاز، بیان داشت: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در سراسر استان، کشفیات سلاح و مهمات غیرمجاز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

سردار گراوندی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و دارندگان سلاح غیرمجاز تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و پلیس استان با هرگونه اقدام مجرمانه و مخل امنیت، بدون اغماض، تعارف و مماشات برخورد خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم شریف استان ایلام اطمینان داشته باشند فرزندان آنان در مجموعه انتظامی استان با اقتدار و جدیت برای تأمین امنیت جامعه و مقابله با مجرمان و بزهکاران تلاش می‌کنند و اجازه نخواهند داد افراد هنجارشکن امنیت و آرامش عمومی را خدشه‌دار کنند.