امنیت غذایی بدون امنیت معیشتی کارکنان ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز دامپزشکی در خراسان جنوبی اظهار کرد: نیروهای دامپزشکی و جهاد کشاورزی در شرایط سخت و با امکانات محدود، مسئولیت مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده دارند.

وی با اشاره به شرایط کاری نیروهای دامپزشکی افزود: این نیروها در دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها و مناطق مختلف با دام و عوامل بیماری‌زا در ارتباط هستند و خطر ابتلا به بیماری‌های مشترک انسان و دام همواره آنها را تهدید می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت حقوقی کارکنان این مجموعه مناسب نیست، گفت: وزارت جهاد کشاورزی از نظر پایه حقوقی در میان دستگاه‌های کشور وضعیت ضعیفی دارد و مصوباتی که در سال‌های گذشته برای بهبود وضعیت پرداختی کارکنان این مجموعه در نظر گرفته شده، به‌طور کامل اجرا نشده است.

اسفندیاری افزود: امروز یک کارشناس مسئول با مدرک دکتری در مجموعه جهاد کشاورزی ممکن است حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشد و این وضعیت با تخصص و مسئولیت نیروها تناسب ندارد.

وی با طرح این مطالبه که دولت برای وضعیت معیشتی کارکنان جهاد کشاورزی و دامپزشکی تصمیم جدی بگیرد، بیان کرد: امنیت غذایی و امنیت معیشت کمتر از امنیت نظامی نیست و نیروهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به نقش دامپزشکی در پیشگیری از بیماری‌ها گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ میلیون رأس دام در کشور واکسینه شدند که بخش مهمی از این اقدامات توسط نیروهای دامپزشکی انجام شده است.

اسفندیاری تأکید کرد: نیروهای دامپزشکی از مناطق مرزی تا شهرستان‌ها در کنار تولیدکنندگان فعالیت می‌کنند و با وجود محدودیت نیرو و امکانات، مسئولیت حفظ سلامت دام و تأمین سلامت سفره مردم را بر عهده دارند.