قدیریان: هنر می تواند روایتگر عمیق فرهنگ مهدویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قدیریان ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، بر ضرورت توجه جدی‌تر به فرهنگ و تفکر مهدوی در عرصه هنر تأکید کرد.



وی با بیان اینکه نیاز به تفکر مهدوی محدود به جامعه ایران نیست، گفت: امروز جامعه جهانی نیز به فرهنگ و تفکر مهدویت نیاز دارد و هنر می‌تواند در این میان، تصویری درست و عمیق از این فرهنگ را به مخاطبان ارائه کند.



این هنرمند با اشاره به گستردگی تولیدات تصویری و هنری در جهان درباره موضوع آخرالزمان افزود: در برابر این حجم از تولیدات، ما نیازمند ارائه تصویری جامع از مهدویت هستیم که تنها به بازنمایی وقایع تاریخی محدود نشود.



قدیریان ادامه داد: هنر باید بتواند در کنار توجه به روایت‌های تاریخی، معرفت، ایمان و نسبت انسان امروز با امام زمان(عج) را نیز برای مخاطب تبیین کند و زمینه توجه بیشتر به ابعاد معرفتی این فرهنگ را فراهم آورد.



هنر باید مفاهیم مهدوی را تبیین کند



وی با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوعات معرفتی در آثار هنری اظهار کرد: تصاویر تاریخی در جایگاه خود اهمیت دارند، اما نیاز امروز جامعه تنها با بازنمایی این وقایع پاسخ داده نمی‌شود و باید به مباحث معرفتی و اصلاح ایمانی نیز توجه کرد.



این هنرمند با تأکید بر ضرورت تبیین مفاهیمی همچون توحید و ولایت افزود: هنر باید بتواند این مفاهیم را با زبانی قابل فهم به مخاطب منتقل کند و در ارائه تصویری عمیق‌تر از فرهنگ مهدویت نقش داشته باشد.



قدیریان همچنین به پروژه‌ای با عنوان نقل نور با موضوع ظهور اشاره و ابراز امیدواری کرد این فعالیت بتواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری مسیرهای تازه در تولید آثار هنری و معرفتی با محوریت مهدویت باشد.



این دیدار با حضور جمعی از هنرمندان عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد و موضوع ظرفیت هنر در تبیین معارف مهدوی مورد توجه قرار گرفت.