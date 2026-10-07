به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان ظهر امروز چهارشنبه، در حاشیه مراسم امحای مواد مخدر که با حضور نمایندگان دادگستری و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای احکام قطعی قضایی و به‌منظور صیانت از سلامت و امنیت اجتماعی، یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر غیردارویی که در جریان عملیات‌های مختلف پلیسی کشف شده بود، امحا شد.

مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر

وی افزود: امحای این محموله در چارچوب اجرای احکام قطعی قضایی انجام شد و گامی در مسیر مقابله با سوداگران مرگ و صیانت از سلامت و امنیت جامعه به شمار می‌رود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از توان عملیاتی، اجازه نخواهد داد فضای جامعه به بستری برای فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر تبدیل شود.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم

علیپور با تأکید بر اینکه مقابله با پدیده مواد مخدر یک وظیفه همگانی و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است، گفت: مجموعه انتظامی استان با رویکردی جهادی و با مشارکت مردم، برخورد قاطع با عوامل اصلی شبکه توزیع مواد مخدر را به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی خود با جدیت دنبال می‌کند.

هفته انتظامی؛ فرصتی برای تقویت امنیت عمومی

وی در پایان خاطرنشان کرد: هفته انتظامی فرصتی برای تجدید عهد پلیس با مردم در مسیر ارتقای امنیت عمومی است و مجموعه انتظامی استان در این مسیر، با جدیت به مأموریت خود برای مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر ادامه خواهد داد.