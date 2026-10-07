کشف محموله ۲۶ هزار لیتری سوخت قاچاق در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران ایستگاه بازرسی «خمه» شهرستان الیگودرز هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور الیگودرز-اصفهان به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون، ۲۶ هزار لیتر سوخت فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

دستگیری یک متهم در پرونده

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق سوخت

ابدال‌چگنی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با پدیده قاچاق از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در کمترین زمان ممکن انجام شود.