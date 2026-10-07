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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

کشف محموله ۴۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در الیگودرز

کشف محموله ۴۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در الیگودرز

الیگودرز- فرمانده انتظامی الیگودرز از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی «خمه» در محور مواصلاتی الیگودرز-اصفهان به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه ماشین ظرفشویی، ۳۸ دستگاه ماشین لباسشویی، ۲ دستگاه هود و ۸۰ دستگاه اجاق‌گاز فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قانونی را کشف کردند.

کشف ۱۲۱ دستگاه لوازم خانگی قاچاق

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق کالا

اسدالهی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با پدیده قاچاق کالا از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کمترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6971027

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