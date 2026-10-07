به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقایی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از راه‌های روستایی سمنان با مقایسه گستردگی شبکه راه‌های روستایی کشور پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در مجموع هشت هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی شامل راه‌های آسفالت، شوسه و خاکی در کشور وجود داشت.

وی افزود: این میزان اکنون به ۲۰۳ هزار و ۲۴۸ کیلومتر راه روستایی رسیده و در کنار آن، ۳۸ هزار و ۹۹۵ کیلومتر راه فرعی نیز در کشور وجود دارد.

احداث و بهسازی بیش از ۲۱ هزار کیلومتر راه

معاون فنی و راه روستایی با اشاره به عملکرد دو ساله دولت چهاردهم در حوزه ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی بیان کرد: طی این مدت، پنج هزار و ۸۶۶ کیلومتر راه روستایی احداث شده است.

خانقایی ادامه داد: همچنین عملیات بهسازی آسفالت، ترمیم، نگهداری و روکش مجدد آسفالت در ۱۵ هزار و ۷۶۸ کیلومتر از محورهای فرعی و روستایی کشور اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های احداث راه روستایی در دو سال اخیر موجب بهره‌مندی یک هزار و ۱۷۳ روستا از مسیرهای دسترسی مناسب شنی و آسفالت شده است.

تسهیل تردد در بیش از ۵۲۰۰ روستا

معاون فنی و راه روستایی تأکید کرد: همچنین با اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه ترمیم، نگهداری، ایمن‌سازی و روکش مجدد آسفالت محورهای فرعی و روستایی در سطح کشور، زمینه تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفر برای پنج هزار و ۲۵۶ روستا فراهم شده است.

خانقایی در پایان گفت: ارزش ریالی پروژه‌های ساخت راه روستایی ۳۵ همت و پروژه‌های نگهداری محورهای فرعی و روستایی نیز ۲۸ همت برآورد شده است.