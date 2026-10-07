ایجاد بیمارستان خصوصی در بیرجند به‌ طور جد پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در جلسه گزارش اقدامات انجام‌شده و تأمین تجهیزات پزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: حدود دو همت برای بیمارستان‌های زیرکوه، نهبندان، امام رضا(ع) بیرجند و طبس اختصاص یافته است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به به‌روز شدن کارانه پرستاران افزود: در دوران اغتشاشات، با وجود اینکه در تعدادی از دانشگاه‌های کشور اتفاقاتی رخ داد، با مدیریت خوبی که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد، در این دانشگاه اتفاق خاصی روی نداد.

وی در ادامه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: باید پیگیری‌های لازم برای ایجاد بیمارستان خصوصی در مرکز استان را به‌جد با هدف جلوگیری از خروج پزشکان متخصص از خراسان جنوبی انجام دهیم.

در ادامه این مراسم، با حضور استاندار خراسان جنوبی به همراه نمایندگان بیرجند، درمیان و خوسف و قاینات و زیرکوه، در بیمارستان رازی بیرجند، دستگاه اکوکاردیوگرافی تخصصی قلب با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال و تجهیزات دستگاه فیکو پوستریور (Posterior)، میکروسکوپ چشم (به همراه بایوم) با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و اتاق عمل شبکیه چشم در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی بیرجند نیز راه‌اندازی شد.