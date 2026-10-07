تأمین ۲۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی‌فرد عصر چهارشنبه در مراسم گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت خراسان جنوبی با تمرکز بر تأمین و تکمیل تجهیزات پزشکی اظهار کرد: تکمیل تجهیزات حوزه سلامت فرآیندی مستمر است و برای تحقق آن به همکاری و حمایت بین‌بخشی نیاز داریم.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در کشور افزود: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بین ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، بزرگ‌ترین حوزه سلامت دانشگاهی کشور را داراست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: با حمایت استاندار و نمایندگان مجلس، برای حوزه بهداشت و درمان شهرستان زیرکوه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و برای نهبندان نیز ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

گنجی‌فرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های درمانی گفت: پس از سه سال پیگیری، پروانه بیمارستان خوسف صادر شد و دستگاه ام‌آرآی طبس نیز با اختصاص هفت میلیارد تومان از سوی نماینده شهرستان‌های طبس، فردوس، سرایان و بشرویه و هفت میلیارد تومان از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، برای ارائه مجدد خدمات آماده شد.

وی افزود: دستگاه ام‌آرآی بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند که دچار مشکل شده بود نیز مجدداً راه‌اندازی شد.

تأمین ۲۰۰ قلم تجهیزات پزشکی در سال جاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به روند تأمین تجهیزات پزشکی در استان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۵۰ قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان تأمین شد و امسال نیز ۲۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان تأمین شده است.

گنجی‌فرد بیان کرد: امروز دستگاه اکوکاردیوگرافی تخصصی قلب به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال و تجهیزات فیکو پوستریور، میکروسکوپ چشم به همراه بایوم با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد و اتاق عمل شبکیه چشم نیز در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی بیرجند راه‌اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت مراکز درمانی استان گفت: خراسان جنوبی دارای ۱۵ بیمارستان دانشگاهی و دو بیمارستان غیردانشگاهی است و در بسیاری از موارد، شاخص‌های حوزه سلامت استان از میانگین کشوری بهتر است.

درمان ۶۲۰ هزار بیمار سرپایی در سه ماه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در سه ماه نخست سال جاری، ۶۲۰ هزار بیمار به صورت سرپایی درمان شده‌اند، ۱۳ هزار عمل جراحی انجام شده و ۲۵ هزار بیمار نیز بستری شده‌اند.

وی میزان مشارکت خیران در حوزه سلامت استان طی این مدت را ۱۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حمایت خیران نقش مهمی در توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حوزه سلامت دارد.

گنجی‌فرد همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت کارانه پرستاران استان اظهار کرد: پرداخت مطالبات پنج‌ماهه کارانه پرستاران استان را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت مسئولان از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این دانشگاه را تنها نگذارید و همواره پشتیبان ما باشید تا بتوانیم خدمات مناسبی به گروه‌های مختلف مردم ارائه کنیم.