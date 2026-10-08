فکت چک؛ اخباری که ۱۶ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای نیویورک تایمز درباره کمک محرمانه پاکستان در جنگ سعودی علیه یمن
منبع تکذیبیه: اطلاعرسانی پاکستان
-پیوستن سوریه به جنگ علیه یمن
منبع تکذیبیه: اطلاع رسانی سوریه
-ادعاهای واشنگتن درباره مذاکره آمریکا و ایران بر سر برنامههای هستهای
منبع تکذیبیه: رویترز
-ادعاهای تکراری ترامپ درباره عبور کامل نفت از تنگه هرمز
منبع تکذیبیه: نیروی دریایی سپاه
-شایعه ورشکستگی رایتل
منبع تکذیبیه: مدیرعامل رایتل
-حمله راکتی تروریستهای جیشالظلم در شهر «جالق» استان سیستان و بلوچستان
منبع تکذیبیه: تسنیم
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