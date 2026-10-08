فکت چک؛ اخباری که ۱۶ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای نیویورک تایمز درباره کمک محرمانه پاکستان در جنگ سعودی علیه یمن

منبع تکذیبیه: اطلاع‌رسانی پاکستان

-پیوستن سوریه به جنگ علیه یمن

منبع تکذیبیه: اطلاع رسانی سوریه

-ادعاهای واشنگتن درباره مذاکره آمریکا و ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای

منبع تکذیبیه: رویترز

-ادعاهای تکراری ترامپ درباره عبور کامل نفت از تنگه هرمز

منبع تکذیبیه: نیروی دریایی سپاه

-شایعه ورشکستگی رایتل

منبع تکذیبیه: مدیرعامل رایتل

-حمله راکتی تروریست‌های جیش‌الظلم در شهر «جالق» استان سیستان و بلوچستان

منبع تکذیبیه: تسنیم