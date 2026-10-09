فکت چک؛ اخباری که ۱۷ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به افغانستان

منبع تکذیبیه: فرمانداری چابهار

-احضار و بازجویی مدیران استانداری کرمان در رابطه با پرونده‌های اقتصادی

منبع تکذیبیه: پلیس کرمان

-شیوع طاعون در روسیه و احتمال مرگ یک نفر براثر این بیماری

منبع تکذیبیه:نهاد نظارتی روسیه

-شایعه فوت مهران رجبی

منبع تکذیبیه: تسنیم

-روایات غیرمستند وزیر خارجه آمریکا درباره جنگ‌های ایران و یونان از زمان هخامنشیان

منبع تکذیبیه: تورج دریایی(مورخ برجسته)

مخالفت وزارت اقتصاد با تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها

منبع تکذیبیه: وزارت اقتصاد

-حضور بیرانوند(دروازه‌بان تراکتور)در رختکن استقلال پس از پایان بازی این دو تیم در تبریز

منبع تکذیبیه: باشگاه استقلال