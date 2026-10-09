فکت چک؛ اخباری که ۱۷ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به افغانستان
منبع تکذیبیه: فرمانداری چابهار
-احضار و بازجویی مدیران استانداری کرمان در رابطه با پروندههای اقتصادی
منبع تکذیبیه: پلیس کرمان
-شیوع طاعون در روسیه و احتمال مرگ یک نفر براثر این بیماری
منبع تکذیبیه:نهاد نظارتی روسیه
-شایعه فوت مهران رجبی
منبع تکذیبیه: تسنیم
-روایات غیرمستند وزیر خارجه آمریکا درباره جنگهای ایران و یونان از زمان هخامنشیان
منبع تکذیبیه: تورج دریایی(مورخ برجسته)
مخالفت وزارت اقتصاد با تخفیف خوراک پالایشگاهها
منبع تکذیبیه: وزارت اقتصاد
-حضور بیرانوند(دروازهبان تراکتور)در رختکن استقلال پس از پایان بازی این دو تیم در تبریز
منبع تکذیبیه: باشگاه استقلال
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