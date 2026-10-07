به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه بررسی بند سوم مصوبات ستاد تنظیم بازار با موضوع میزان خرید کالاهای اساسی، سرانه مصرف، تغییرات سبد مصرفی و هزینه خانوار در بازه زمانی پیش و پس از جنگ، با اشاره به اهمیت موضوعات مطرح‌شده در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این ستاد نیازمند تحلیل‌های مستند و قابل اتکاست و دستگاه‌ها باید بتوانند بر اساس داده‌های موجود، تصویری روشن از وضعیت تولید، مصرف و رفتار خانوار ارائه کنند.

وی افزود: جنگ تنها متغیر مؤثر بر الگوی مصرف نبوده است و تغییرات نرخ ارز، قیمت کالاها و واکنش مصرف‌کنندگان نیز باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد. تجربه نشان داده است که افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب کاهش تقاضا و تغییر رفتار مصرف‌کننده شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تفکیک آمار تولید از مصرف بیان کرد: نمی‌توان صرفاً با تقسیم میزان تولید بر جمعیت، سرانه مصرف را به دست آورد؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی که بسیاری از محصولات فسادپذیر هستند و در فاصله کوتاهی وارد چرخه عرضه و مصرف می‌شوند.

براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، وی ادامه داد: برای رسیدن به یک تحلیل دقیق‌تر، باید آمار وزارت جهاد کشاورزی در کنار داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره هزینه و مصارف خانوار قرار گیرد و با تطبیق این اطلاعات، تصویر واقعی‌تری از تغییرات مصرف به دست آید.

فتحی با اشاره به آثار اجرای طرح کالابرگ بر الگوی مصرف خانوار گفت: تغییر در مصرف یک کالا لزوماً به معنای کاهش مصرف نیست و ممکن است جابه‌جایی مصرف میان دهک‌های درآمدی رخ داده باشد. برای نمونه، خانوارهای دهک‌های پایین که پیش از این توان خرید برخی اقلام پروتئینی را نداشتند، با استفاده از کالابرگ امکان خرید این کالاها را پیدا کرده‌اند. این تغییرات باید در تحلیل‌های مصرف لحاظ شود.

وی بر ضرورت توجه به وضعیت تولید و ذخایر کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال محدودیت‌های انرژی در فصل زمستان، باید از ظرفیت مازاد تولید برای تقویت ذخایر استفاده شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به روند تولید جوجه یک‌روزه خاطرنشان کرد: آمار تولید این بخش به‌صورت مستمر قابل رصد است و افزایش تولید از حدود ۱۱۸ میلیون قطعه در شهریورماه به ۱۲۰ میلیون قطعه در مهرماه نشان می‌دهد که داده‌های تولید می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل وضعیت بازار باشد.